Полиция показала видео «обстрела» машины спикера Горсовета

Инцидент произошел сегодня утром у здания администрации. Ни спикер, ни автомобиль, на котором ее привезли, не пострадали. Полиция возбудила уголовное дело и ищет виновного.

Красноярские полицейские опубликовали видео, на котором запечатлен момент подъезда машины председателя Горсовета Натальи Фирюлиной к зданию администрации города, когда произошел «выстрел» по ней.

Это произошло сегодня утром. Тогда говорили о том, что около машины разорвался фейерверк, предварительно установленный в том месте, куда подъехал автомобиль спикера. Однако на записи отчетливо видно, что «снаряд» прилетел по земле со стороны улицы Вейнбаума.

Полиция сейчас разыскивает молодого человека, который якобы установил заряд пиротехническое изделие — говорят, что его также засняли камеры видеонаблюдения.

По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве такового). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, — семь лет лишения свободы.