Аэропорт Красноярск признали одним из самых клиентоориентированных в мире

Это не первая награда красноярской воздушной гавани, полученная ей по итогу прошлого года. И снова в поле зрения экспертов попали реализованные здесь антиковидные меры.

Международный совет аэропортов (ACI) включил аэропорт Красноярск в список Voice of the Customer, который отражает клиентоориентрованность предприятия и его способность адаптироваться к изменяющимся запросам пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

По оценке экспертов ACI, аэропорт Красноярск в течение прошлого года обеспечил эффективное взаимодействие с клиентами, оперативно реагировал на потребности общества, внедрял новые актуальные услуги для охраны здоровья и безопасности своих пассажиров и сотрудников в неблагоприятных эпидемиологических условиях», — говорят в порту.

По итогу 2020 года в список Voice of the Customer вошло 140 аэропортов мира. Из российских в него также включены Шереметьево, Внуково, Домодедово и аэропорт Сочи.