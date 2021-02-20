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Аэропорт Красноярск признали одним из самых клиентоориентированных в мире

Аэропорт Красноярск признали одним из самых клиентоориентированных в мире
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Это не первая награда красноярской воздушной гавани, полученная ей по итогу прошлого года. И снова в поле зрения экспертов попали реализованные здесь антиковидные меры.

#НОВОСТИ
Международный совет аэропортов (ACI) включил аэропорт Красноярск в список Voice of the Customer, который отражает клиентоориентрованность предприятия и его способность адаптироваться к изменяющимся запросам пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
По оценке экспертов ACI, аэропорт Красноярск в течение прошлого года обеспечил эффективное взаимодействие с клиентами, оперативно реагировал на потребности общества, внедрял новые актуальные услуги для охраны здоровья и безопасности своих пассажиров и сотрудников в неблагоприятных эпидемиологических условиях», — говорят в порту.
Аэропорт Красноярск признали одним из самых клиентоориентированных в мире 1
 
По итогу 2020 года в список Voice of the Customer вошло 140 аэропортов мира. Из российских в него также включены Шереметьево, Внуково, Домодедово и аэропорт Сочи.
 
Напомним, что за антиковидные мероприятия, реализованные в аэропорту Красноярск в прошлом году, его признали победителем в номинации «Лучший аэропорт: противостояние вызовам 2020» в рамках национальной премии «Воздушные ворота России».
Автор: Евгений Волошинский
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