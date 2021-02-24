«Новый год — новый автомобиль» — красноярцы активно пошли за автокредитами

Динамика по этому виду кредитования в крае почти вдвое превзошла общероссийскую. Но почти так же отстала от лидера по Сибири. Эксперты не связывают рост с увеличением продаж машин.

В январе 2021 года в Красноярском крае было выдано около 700 автокредитов, что на 26% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщает Объединенное кредитное бюро.

По количеству займов подобного типа край находится на 23 месте по России и на третьем — по СФО. Лидирует же в округе Новосибирская область, жители которой взяли примерно 900 автокредитов.

По динамике же роста автокредитования край (из 30 регионов с наибольшим объемом выдачи таких займов) делит четвертое место с Вологодской областью. На первом же месте идет все та же Новосибирская область — +54%.

В целом по России, за первый месяц 2021 года было выдано 51,5 тысячи автозаймов, что на 15% больше, чем в январе 2020-го.

Январский рост выдач автокредитов в сравнении с первым месяцем прошлого года не связан с увеличением продаж автомобилей. Во многом он объясняется возобновлением программ льготного кредитования, которые не действовали в декабре. Часть заемщиков, желавших купить автомобиль в рамках этих льготных программ, отложила покупку с конца прошлого года на текущий. В итоге, выделенные на программу 8,9 млрд рублей были быстро исчерпаны за начало января — середину февраля», - говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.