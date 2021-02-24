Сенаторы рассказали о планах «Норникеля» за пределами соглашения о развитии Норильска

Соглашение о социально-экономическом развитии Норильска, подписанное четырьмя сторонами накануне длинных выходных, изменит качество жизни в городе в ближайшие 15 лет.

Программа развития в объеме более 120 миллиардов рублей включает обширный перечень мероприятий, за их реализацию отвечают в разной степени администрация Норильска, правительство Красноярского края, правительство России в лице Минвостокразвития и компания «Норникель», которая взяла на себя две трети финансовой нагрузки по соглашению. Металлурги вложат в развитие города 80 миллиардов рублей.

Главные направления работы – реновация жилья, модернизация и капремонт объектов коммунальной инфраструктуры и инженерных сетей, развитие социальной сферы города и, конечно, программа переселения на материк. Как отметил член Совета Федерации Валерий Семенов, который участвовал в подготовке документа, в предыдущем соглашении также была заложена программа переселения, однако в последние несколько лет федеральное правительство устранилось от ее реализации, свои обязательства выполняли только город Норильск, Красноярский край и «Норникель». В результате не все северяне, имеющие право на поддержку такого рода, смогли переехать.

Это важно для норильчан, имеющих показания к выезду из Норильска. Я считаю, что люди, отработавшие в тяжелых условиях Севера 10-15 лет, достойны жить в более комфортном климате», - подчеркнул он.

Федеральный бюджет обязан вложить в программу развития Норильска 24 млрд рублей, еще 14,8 млрд рублей будут выделены из средств консолидированного бюджета Красноярского края, 81,3 млрд рублей – «доля» «Норникеля».

В ходе первого этапа реализации программы (до 2024 года) будут снесены семь аварийных домов, взамен будут построены две многоэтажки и 11 малоэтажных домов в центральном районе Норильска и три многоэтажки в Оганере. Кроме того в центре города реконструируют многоквартирный дом, имеющий культурно-историческую ценность. Кроме того под 12 домами проведут работы по термостабилизации грунтов, а также полностью переложат более 45 километров труб водоснабжения и канализации. За три года в Норильске будут благоустроены 8 общественных пространств и 24 придомовых территории. Запланированы проектирование и строительство поликлиники на 1297 посещений в смену, общеобразовательной школы в центральном районе на 1100 мест, первого этапа дошкольного учебного учреждения на 270 мест, реконструкция здания с целью размещения дошкольного образовательного учреждения на 236 мест. Будет проведён капитальный ремонт здания КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения “Норильский”». Начнётся первый этап строительства гидротехнического сооружения на реке Норильской.

Что касается программы переселения, то ею смогут воспользоваться 1860 семей.

Жители Норильска очень ждали этот документ. Когда мы анализировали состояние социальной и коммунальной инфраструктуры, общались с норильчанами, видели их ожидания. Сейчас наша задача – вести мониторинг реализации соглашения», - рассказала сенатор, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, каждое мероприятие соглашения будет внесено в специализированную электронную систему. Это позволит неотступно следить за пошаговым его исполнением, чтобы средства, выделенные на реализацию этой программы, принесли пользу жителям Норильска.

Однако город ждут преобразования не только записанные в программе. Как рассказал сенатор Валерий Семенов, в ходе визита членов Совета Федерации в Норильск, им удалось договориться с «Норникелем» о дополнительных мероприятиях.

Мы договорились с компанией о строительстве трех детских садов, реконструкции больнице в Талнахе, строительстве нового пожарного депо и социального центра – это все мероприятия сверх заложенных в программе», - уточнил Семенов.

Второй этап развития Норильска – программа до 2035 года – пока находится в проработке, но приоритеты не изменятся. Цель документа – сделать заполярный город современным и привлекательным для жизни и для работы.