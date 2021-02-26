Микрокредитные аппетиты красноярцев резко выросли

Динамика заимствований до зарплаты в Красноярском крае в первом месяце 2021-го оказалась существенно выше, чем была за весь прошлый год. Но есть в Сибири регионы, обогнавшие край по этому показателю.

В январе 2021 года в Красноярском крае был выдан 40 971 микрокредит («займ до зарплаты»), что на 19,2% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству займов этого типа край идет на втором месте среди регионов Сибири. Лидирует же Кемеровская область — 57 227 микрозаймов. На третьем дет Новосибирская область, жители которой кредитовались до зарплаты 39 929 раз.

При этом самый высокий прирост микрокредитов по СФО (среди регионов, попавших в тридцатку территорий с самым большим число таких заимствований) был зафиксирован в Иркутской области (37%). Дальше идут Омская и Новосибирская области — 29,5% и 25,2% соответственно.

В целом по стране в первом месяце 2021 года было выдано 1,88 млн микрокредитов, что на 23,1% больше, чем в январе 2020-го.