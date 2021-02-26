«Поколение-2030» на КЭФ обсудит цифровое развитие космоса

Молодежная площадка Красноярского экономического форума будет посвящена возможностям цифровизации. Мероприятия традиционно пройдут в первые дни КЭФ, 12-13 апреля.

В этом году тема площадки «Поколение-2030», которая организуется совместно с Молодежным правительством дублеров, приурочена к 60-летию полета человека в космос: «Цифровая трансформация: новый рубеж в освоении космоса». Участники площадки обсудят влияние космической отрасли на перспективы развития различных направлений – цифрового бизнеса, цифрового образования, цифрового города и других.

Предполагается, что в «молодежном» дне примут участие более 1000 человек из разных регионов России: IT-специалисты, дизайнеры, аналитики, управленцы и активисты. В очных форматах примут участие молодые лидеры, отобранные по результатам конкурса, остальные смогут присоединиться онлайн.

В этом году Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 16 апреля на площадке Сиирского федерального университета в гибридном формате: ключевые мероприятия форума можно будет посмотреть в интернете и по телевидению, часть перекочует в студии, которые будут располагаться не только в Красноярске, экспозиция же компаний и проектов полностью уйдет в онлайн.

Напомним, что КЭФ 2020 года был отменен из-за пандемии COVID-19. Он должен был состояться с 19 по 21 марта, но его перенесли на неопределенный срок, который так и не наступил.