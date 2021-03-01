В коррупционном деле экс-чиновницы мэрии Красноярска появился еще один эпизод

В нем помимо депутата красноярского Горсовета засветился и депутат Законодательного Собрания края. Новые уголовные дела в отношении всех троих уже возбуждены.

В отношении бывшего заместителя руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска Ирины Тюриной возбуждено еще одно уголовное дело. Повод тот же: получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной версии следствия, в мае 2019 года депутат Заксобрания Красноярского края Евгений Козин через депутата Горсовета Ивана Азаренко передал Тюриной взятку в 300 тысяч рублей. За эти деньги чиновница обещала народному избраннику, что он гарантированно купит муниципальное помещение по минимальной цене.

Указанное помещение Козин планировал использовать для осуществления предпринимательской деятельности через аффилированное ему общество с ограниченной ответственностью», — говорят в СК.

Евгений Козин сейчас взят под стражу . Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 291.1, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По ней теперь проходит и Иван Азаренко, который находится под домашним арестом. К Ирине Тюриной же применена мера пресечения в виде запрета определенных действий.