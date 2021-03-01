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Из рук в руки: СФУ передали два объекта Универсиады

Из рук в руки: СФУ передали два объекта Универсиады
Иллюстрация: ТАСС

Два объекта Универсиады переданы в собственность СФУ, то есть перешли в федеральную собственность. Говорят, так и планировалось.

#НОВОСТИ

Речь идет об объектах кластеров «Сопка» и «Радуга». Новость о передаче озвучил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Во время контрольного визита главы государства Владимира Путина было принято решение о том, что после окончания универсиады часть спортивных объектов, в частности «Радуга» и «Сопка», должны перейти в федеральную собственность», — подчеркнул губернатор.

Объекты перейдут в собственность СФУ уже в середине года. Глава региона пообещал, что смена собственника не отразится на деятельности «Сопки» и «Радуги». Они будут открыты для всех спортсменов, а не только для тех, кто имеет отношение к СФУ.  

Справка

 
В состав многофункционального спорткомплекса «Радуга» входит бассейн, тренажерные и игровые залы, лажная база со стадионом. «Сопка» — спортивный комплекс с несколькими трассами для горнолыжного спорта.
 

 

 

Автор: Петр Савельев
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