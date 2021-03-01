Из рук в руки: СФУ передали два объекта Универсиады

Два объекта Универсиады переданы в собственность СФУ, то есть перешли в федеральную собственность. Говорят, так и планировалось.

Речь идет об объектах кластеров «Сопка» и «Радуга». Новость о передаче озвучил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Во время контрольного визита главы государства Владимира Путина было принято решение о том, что после окончания универсиады часть спортивных объектов, в частности «Радуга» и «Сопка», должны перейти в федеральную собственность», — подчеркнул губернатор.

Объекты перейдут в собственность СФУ уже в середине года. Глава региона пообещал, что смена собственника не отразится на деятельности «Сопки» и «Радуги». Они будут открыты для всех спортсменов, а не только для тех, кто имеет отношение к СФУ.