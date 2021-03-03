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Потребкредиты в Красноярском крае выросли больше чем на треть

Потребкредиты в Красноярском крае выросли больше чем на треть
Иллюстрация: pixabay.com

Региональная динамика в этом сегменте оказалась больше, чем в среднем по стране. Количество подобных займов при этом сократилось, но выросла общая сумма.

#НОВОСТИ
В январе 2021 года средний размер потребительского кредита в Красноярском крае составлял 226 241 рубль, что на 36,2% больше, чем в этом же месяце 2020-го, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
 
По размеру займов на покупку потребительских товаров край оказался вторым по Сибири (лидер — Новосибирская область с 235 194 рублями), а по динамике — третьим (первое и второе место за Иркутской и Кемеровской областями — 44,5% и 43,5% соответственно).
 
В целом же по России средний размер потребкредита в январе 2021 года был на уровне 224,5 тысячи рублей. Это на 29,7% большем, чем годом ранее.
 
Потребкредиты в Красноярском крае выросли больше чем на треть 1
 
Примечательно, что, по данным Объединенного кредитного бюро, за первый месяц этого года в Красноярском крае было выдано подобных займов на 9 млрд рублей. Это самый большой результат в СФО. На втором и третьем месте идут Новосибирская (8,2 млрд) и Иркутская (7,9 млрд) области. По динамике же этого показателя край оказался на пятом месте, прибавив 13%. Лидером же оказался Алтайский край (16%).
 
Общий объем потребкредитования в России по итогу января 2021 года вырос на 8,5% по отношению к началу 2020-го и составил почти 399 млрд рублей.
 
Потребкредиты в Красноярском крае выросли больше чем на треть 2
 
Напомним, что за весь 2020 год в Красноярском крае было выдано 326 134 потребительских кредита — это на 26,2% меньше, чем годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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