Центр обслуживания Superjet в красноярском аэропорту может появиться через четыре года

О возможности строительства подобного центра стало известно в конце прошлого года. Однако тогда даты начала и окончания работ не назывались. Как и стоимость строительства.

Строительство центра послепродажного обслуживания (ППО) самолетов Superjet 100 и МС-21 в аэропорту Красноярск может завершиться к 2025 году. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.

О планах создания такого центра еще в феврале 2020 года сообщал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Речь шла о возведении на территории аэропорта ангаров общей площадью 15,7 тысяч кв.м.. Глава кабмина тогда поручил выделить под строительство участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта, землю под проект действительно выделили. Произошло это в конце прошлогодней осени. Но с тех пор никаких более подвижек не было.

В Минпромторге о планах начала строительства и объемах инвестиций в проект также не рассказали.

В настоящее время осуществляется предпроектная работа и изыскание средств для создания центра ППО на базе указанного аэропорта», — заявили в ведомстве «Интерфаксу».