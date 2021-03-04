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Центр обслуживания Superjet в красноярском аэропорту может появиться через четыре года

Центр обслуживания Superjet в красноярском аэропорту может появиться через четыре года
Иллюстрация: news2.ru

О возможности строительства подобного центра стало известно в конце прошлого года. Однако тогда даты начала и окончания работ не назывались. Как и стоимость строительства.

#НОВОСТИ
Строительство центра послепродажного обслуживания (ППО) самолетов Superjet 100 и МС-21 в аэропорту Красноярск может завершиться к 2025 году. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.
 
О планах создания такого центра еще в феврале 2020 года сообщал председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Речь шла о возведении на территории аэропорта ангаров общей площадью 15,7 тысяч кв.м.. Глава кабмина тогда поручил выделить под строительство участок, примыкающий к магистральной рулежной дорожке.
 
Как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта, землю под проект действительно выделили. Произошло это в конце прошлогодней осени. Но с тех пор никаких более подвижек не было.
 
В Минпромторге о планах начала строительства и объемах инвестиций в проект также не рассказали.
В настоящее время осуществляется предпроектная работа и изыскание средств для создания центра ППО на базе указанного аэропорта», — заявили в ведомстве «Интерфаксу».
Напомним, что реконструкция магистральной рулежной дорожки аэропорта Красноярск должна завершиться к лету этого года. Ожидается, что это более чем вдвое увеличит число взлет-посадок, которые сможет обслуживать воздушная гавань.
Автор: Евгений Волошинский
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