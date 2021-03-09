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Заповеднику в Хакасии могут присвоить имя Виктора Зимина

Заповеднику в Хакасии могут присвоить имя Виктора Зимина
Иллюстрация: gazeta19.ru

Федеральный заказник «Позарым», который входит в состав заповедника «Хакасский» может быть назван в честь бывшего главы Хакасии, который скончался в прошлом году от последствий коронавируса.

#НОВОСТИ

Инициатором идеи выступил заповедник, в республике прошли общественные слушания по этому вопросу, и жители Хакасии одобрили инициативу. Как рассказал ТАСС директор заповедника Виктор Непомнящий, необходимые документы уже переданы в федеральное Минприроды. Окончательное решение будет приниматься правительством страны.

Виктор Зимин скончался в ноябре 2020 года в Москве от последствий коронавируса, прощание с политиком прошло на Троекуровском кладбище, но по решению семьи Зимин был похоронен в Краснотуранском районе Красноярского края.

Виктор Зимин был главой Хакасии с 2009 по 2018 год. После работал в РЖД, где возглавлял Дирекцию развития железных дорог Восточного полигона.

При нем на территории Хакасии в 2011 году был создан заказник «Позарым», расположенный в Таштыпском районе республики на границе с Тувой.

Автор: Наталья Кобец
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