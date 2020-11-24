Экс-главу Хакасии Виктора Зимина похоронят в Красноярском крае

Прощание с политиком состоится в Москве, на Троекуровском кладбище. Виктор Зимин скончался от последствий коронавируса 23 ноября в одной из столичных клиник.

Церемония прощания с бывшим главой республики пройдет в 12.00 (время московское) на Троекуровском кладбище в Москве, но по решению семьи Виктора Зимина похоронят в Красноярском крае, рядом с родителями.

Напомним, в августе 2020 года Зимина госпитализировали с диагнозом COVID-19 после командировки на Дальний Восток. Лечился он в военном госпитале в Москве.

Как сообщил в Instagram глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев, 25 ноября утром тело доставят самолётом в Абакан.

Сначала пройдёт прощание в краеведческом музее на Пушкина в 10:00, далее отпевание в Преображенском храме. После этого гроб с телом экс-главы Хакасии направят в Краснотуранский район Красноярского края. Виктор Зимин родился родился в деревне Диссос Краснотуранского района» - уточнил он.

Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года.

В 2003 году его депутатом Верховного Совета Хакасии, а в 2007-м — депутатом Госдумы РФ. 10 декабря 2008 года Зимину дали полномочия председателя республиканского правительства, исполнять которые он начал 15 января 2009 года. С 18 ноября 2010 года, в связи с принятием Конституционного закона Хакасии, должность Зимина переименовали в главу Республики Хакасия — председатель правительства Республики Хакасия.

4 декабря 2011 года он был избран депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия», но отказался от депутатского мандата. В 2013-2018 годах был председателем Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

8 сентября 2013 года Виктор Зимин большинством голосов — более 63% — был избран главой Хакасии. 22 сентября 2018 года заявил, что покидает этот пост.

Последнее место работы Виктора Зимина — РЖД, где он возглавлял Дирекцию развития железных дорог Восточного полигона.