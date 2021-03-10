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Минстрой разрешил строить автомобильные мосты из алюминия

Первые алюминиевые мосты в Нижегородской области появились в 2017 году
Первые алюминиевые мосты в Нижегородской области появились в 2017 году. Иллюстрация: Алюминиевая Ассоциация

Федеральное министерство согласовало специальные технические условия (СТУ) для проектирования и строительства первого в Восточной Европе автомобильного моста с конструкциями из алюминиевых сплавов.

#НОВОСТИ

Речь идет о строительстве автомобильного моста в Нижегородской области. Ранее с просьбой утвердить СТУ к ведомству обращались ведущие научно-исследовательские институты в области дорожного строительства: МАДИ (Московский автодорожный институт), ЦНИИС (Центральный научно-исследовательский институт транспортного строительства) и НИУ МГСУ (Московский государственный строительный университет). Эксперты отмечали, что разработанные СТУ базируются на результатах масштабных испытаний, как лабораторных, так и натурных. Так, например, показатели по прочности, устойчивости к деформациям и такому явлению как «усталость металла» позволяют говорить о возможности использования таких сплавов не только при строительстве новых мостов, но и при реконструкции уже имеющихся. Алюминиевые плиты испытывались в разных вариантах: без дорожного покрытия и с двумя видами покрытий: асфальтобетонным и современным полимерным на эпоксидной основе. Во всех вариантах конструкции выдержали как циклические нагрузки (2 млн циклов), так и статическую нагрузку до 85 тонн. Кроме того, учитывался мировой опыт постройки и эксплуатации алюминиевых мостов различного назначения.

Первый не только в России, но и в Восточной Европе автомобильный мост из «крылатого металла» будет построен в поселке Бор Нижегородской области на автодороге Толоконцево – Могильцы, Мост длиной 72 метра будет пересекать реку Линда. В реализации уникального для страны проекта примут участие предприятия, входящие в Алюминиевую Ассоциацию: Арконик СМЗ (Самара) произведет прокат, КраМЗ (Красноярск) изготовит ортотропную плиту, на заводе «Сеспель» (Чебоксары) осуществят соединение мостовых конструкций методом сварки трением с перемешиванием. Общий вес конструкций из алюминиевого сплава составит около 200 тонн.

Напомним, в 2021 году КраМЗ обязался поставить в Германию 50 алюминиевых мостов.  

Первый же в современной России алюминиевый пешеходный мост в 2017 году также был построен в Нижегородской области. Это был инновационный проект Алюминиевой ассоциации, который был реализован в рамках концепции возрождения алюминиевого мостостроения, предложенной основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Он неоднократно отмечал, что широкое использование сплавов в различных отраслях экономики будет способствовать развитию внутреннего российского рынка глубокой переработки и производства продукции высоких переделов. Сейчас, по данным Алюминиевой ассоциации, в мире в гражданском строительстве доля алюминия – порядка 26%, в России она значительно меньше, хотя в стране работают предприятия – лидеры мировой алюминиевой индустрии.

Принятое в министерстве строительства решение открывает новый этап в развитии мостостроения в России. В нашей стране у этого направления есть большие перспективы – пешеходные и автодорожные мосты из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться, в том числе и в рамках программы замены и реконструкции аварийных и предаварийных мостовых сооружений». – отмечает сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

В России сейчас действует восемь пешеходных мостов из алюминия, три из них – в Красноярске. Всего же в мире насчитывается более 1000 пешеходных и автомобильных мостов из алюминиевых сплавов.

Автор: Петр Савельев
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