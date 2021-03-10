Начальник Красноярской железной дороги пошел на повышение

Кадровые перестановки на КрасЖД. Вадим Владимиров получил более высокую должность, назван его преемник.

C 10 марта Вадим Владимиров, возглавлявший Красноярскую железную дорогу, назначен руководителем Восточно-Сибирской железной дороги.

В пресс-службе КрасЖД сообщили о том, что уже назначен и.о. начальника Красноярской железной дороги. Им стал Алексей Туманин, ранее занимавший должность первого заместителя.

Добавим, Вадим Владимиров руководил Красноярской железной дорогой с мая 2018 года. В целом он работает на железной дороге 30 лет, начав помощником машиниста электровоза. Перед назначением на должность начальника КраЖД, г-н Владимиров С 2005 года Вадим Владимирович занимал должность первого заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

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