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«Норникель» выплатил 146 миллиардов штрафа за аварию

«Норникель» выплатил 146 миллиардов штрафа за аварию
Иллюстрация: nornicel.ru

Норильско-таймырская энергетическая компания выплатила всю сумму штрафа, назначенную Арбитражным судом Красноярского края за ущерб, причиненный природе Таймыра аварией на Норильской ТЭЦ-3.

#НОВОСТИ

Сумма штрафа составила 146,2 млрд рублей. Деньги АО «НТЭК» предоставила материнская компания – «Норникель».

Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 руб. направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 руб. — в доход муниципального образования — г. Норильск», - говорится в сообщении ГМК.

Напомним, итоговое заседание процесса по иску Росприроднадзора к НТЭК прошло 5 февраля 2021 года, 12 февраля Арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть решения о назначении штрафа. На обжалование решения суда или же уплату штрафа компании давалось 30 дней.

Порядок и размер передачи средств из федерального бюджета в краевой должно принять правительство России отдельным постановлением. Комментируя решение суда, глава Росприроднадзора Светлана Радионова высказала уверенность, что правительство примет такое решение после того, как получит деньги. 

Автор: Наталья Кобец
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