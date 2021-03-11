«В среднесрочной и долгосрочной перспективе»: как край получит деньги «Норникеля»

Как распорядиться поступившими в бюджет средствами штрафа, обсудили в ходе видеосовещания премьер-министр Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин.

Мишустин подтвердил, что деньги поступили в полном объеме, таким образом «вопрос на сегодняшний день закрыт».

Владимир Путин отметил: он удовлетворен тем, что компания выполнила свои обязательства.

Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема [средств], прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», - заявил президент.

Вместе с этим глава государства заметил, что сразу реализовать все средства на решение проблем Таймыра вряд ли получится эффективно, поэтому можно

направлять, наверное, эти средства на решение экологических проблем в регионе в целом, имея в виду, что этот объём, 146 миллиардов, в конечном итоге будет направлен на Норильск», - такой приблизительный план работы видится Владимиру Путину.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко, по поручению президента средства пойдут на целевые экологические проекты в городе и в крае. В каких объемах и по какому графику пойдут выплаты, правительство обязуется определить в ближайшее время.

Напомним, вчера «Норникель» сообщил, что штраф, назначенный Арбитражным судом Красноярского края, выплачен полностью.