Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.03
73,49
87,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнесу Красноярского края создадут комплексную программу развития

Бизнесу Красноярского края создадут комплексную программу развития
Иллюстрация: pixabay.com

По предварительной версии, она будет включать в себя различные инструменты стимулирования — от административных до финансовых — с учетом отраслевой специфики.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае разработают программу развития малого и среднего предпринимательства. Такое решение было принято по итогу стратегической сессии, которая прошла в краевом правительстве.
 
Курировать разработку программы будет созданное в прошлом году региональное Агентство развития МСП. Как рассказали DK.RU в ведомстве, точного срока, к которому должна быть разработана программа, не установлено, но она появиться в 2021 году и будет включать в себя все доступные властям инструменты поддержки и развития бизнеса.
Это будет комплексная программа, разработанная с учетом особенностей отдельных отраслей. Поэтому над ней будут работать не только специалисты агентства, но и представители профильных министерств», — рассказали в правительстве края.
Добавим, что сейчас в краевом кабмине разрабатывается четвертый пакет мер поддержки предпринимателей. Когда он будет сформирован и начнет действовать, пока не ясно — на сегодня власти собирают предложения отраслевых министерств. Три предыдущих пакета законов коснулись более 35 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Общий объем помощи по ним оценивается в 4,5 млрд рублей.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске продается одна из самых больших квартир в РоссииВ Красноярске продается одна из самых больших квартир в России
  • Левобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-СолнечногоЛевобережный регоператор Красноярска прекращает вывозить мусор из Нанжуль-Солнечного
  • Начальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогуНачальник КрасЖД возглавил Восточно-Сибирскую железную дорогу
  • Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)Что делали бизнес-леди на «весеннем шабаше» (ФОТО ВИДЕО)
  • В военном городке на Малиновского могут построить миллион «квадратов» жильяВ военном городке на Малиновского могут построить миллион «квадратов» жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.