Бизнесу Красноярского края создадут комплексную программу развития

По предварительной версии, она будет включать в себя различные инструменты стимулирования — от административных до финансовых — с учетом отраслевой специфики.

В Красноярском крае разработают программу развития малого и среднего предпринимательства. Такое решение было принято по итогу стратегической сессии, которая прошла в краевом правительстве.

Курировать разработку программы будет созданное в прошлом году региональное Агентство развития МСП. Как рассказали DK.RU в ведомстве, точного срока, к которому должна быть разработана программа, не установлено, но она появиться в 2021 году и будет включать в себя все доступные властям инструменты поддержки и развития бизнеса.

Это будет комплексная программа, разработанная с учетом особенностей отдельных отраслей. Поэтому над ней будут работать не только специалисты агентства, но и представители профильных министерств», — рассказали в правительстве края.

Добавим, что сейчас в краевом кабмине разрабатывается четвертый пакет мер поддержки предпринимателей. Когда он будет сформирован и начнет действовать, пока не ясно — на сегодня власти собирают предложения отраслевых министерств. Три предыдущих пакета законов коснулись более 35 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Общий объем помощи по ним оценивается в 4,5 млрд рублей.