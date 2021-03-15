Археологи проведут раскопки на площади Мира

Они планируют найти следы оборонительных сооружений Красноярского острога, основанного в XVII отрядом казаков Андрея Дубенского. Археологическая разведка места прошла осенью 2020 года.

Как сообщил ТАСС представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» (НПО АПИ) Александр Тарасов, в ходе разведки ученые зафиксировали слой эпохи палеолита.

Комплекс объединяет разновременные археологические объекты эпохи палеолита, неолита, бронзового и железного веков, русского времени», - пояснил Тарасов.

Археологи рассчитывают найти следы Красноярского острога.

Работы пройдут в рамках подготовки площадки к строительству пешеходного моста между зданиями культурного центра «Площадь Мира» и Красноярской филармонии.

Как ранее сообщала мэрия, уже изготовлено пролетное строение моста, его стоимость - 92,99 млн рублей. Длина мостового перехода, включая эстакаду и лестничный сход, составит 71,8 м, ширина — 6 м, он будет оснащен пандусами и подсветкой.

Напомним, что прежний переход в этом месте снесли в 2015 году, так как он стал разрушаться.