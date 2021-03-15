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Инвестиционная активность красноярской экономики сыграла в плюс

Инвестиционная активность красноярской экономики сыграла в плюс
Иллюстрация: pixabay.com

Почти две трети годовых вложений в регионе пришлось на частный бизнес в сегменте добычи полезных ископаемых. Основной упор был сделан на модернизацию и строительство.

#НОВОСТИ
В 2020 году в экономику Красноярского края было инвестировано 478,6 млрд рублей. Это на 4,8% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Красноярскстат.
 
Основная доля инвестиций — 61,9% — пришлась на частные компании. Государство и муниципалитеты вложили в свои предприятия 14,5% и 1,8% соответственно.
 
Чаще всего деньги шли на модернизацию и приобретение машин, оборудования, транспортных средств (39,1%), а также на строительство и реконструкцию зданий и сооружений (30,7%). Меньше же всего было потрачено на жилищное строительство — 3,8% от общего объема инвестиций.
 
Наиболее активными инвесторами в 2020 году были компании из сектора добычи полезных ископаемых (33%), а наименее — представители научно-технических организаций.
 
В качестве источника инвестиций, как привило, выступали собственные стредства предприятий — на их долю пришлось 68,4% от общего объема капиталовложений, 10,1% — это заемные средства, а 9,1% — бюджетные.
 
Автор: Евгений Волошинский
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