Инвестиционная активность красноярской экономики сыграла в плюс

Почти две трети годовых вложений в регионе пришлось на частный бизнес в сегменте добычи полезных ископаемых. Основной упор был сделан на модернизацию и строительство.

В 2020 году в экономику Красноярского края было инвестировано 478,6 млрд рублей. Это на 4,8% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Красноярскстат.

Основная доля инвестиций — 61,9% — пришлась на частные компании. Государство и муниципалитеты вложили в свои предприятия 14,5% и 1,8% соответственно.

Чаще всего деньги шли на модернизацию и приобретение машин, оборудования, транспортных средств (39,1%), а также на строительство и реконструкцию зданий и сооружений (30,7%). Меньше же всего было потрачено на жилищное строительство — 3,8% от общего объема инвестиций.

Наиболее активными инвесторами в 2020 году были компании из сектора добычи полезных ископаемых (33%), а наименее — представители научно-технических организаций.

В качестве источника инвестиций, как привило, выступали собственные стредства предприятий — на их долю пришлось 68,4% от общего объема капиталовложений, 10,1% — это заемные средства, а 9,1% — бюджетные.