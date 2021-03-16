Количество предпринимателей и самозанятых в Красноярском крае снова растет

По первым из них динамика хоть и не впечатляющая, но позитивная. Власти считают, что это свидетельствует о том, что бизнес постепенно оправляется от коронакризиса.

В начале марта 2021 года в Красноярском крае было зарегистрировано 102 096 субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 853 (0,8%) предпринимателя больше, чем в феврале этого же года, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего бизнеса.

Увеличилось в крае и количество самозанятых — в начале марта их было 28 989, что на 2 000 больше, чем месяцем ранее.

Увеличение количества субъектов МСП в крае доказывает, что меры федеральной и региональной поддержки, принятые в прошлом году, сработали эффективно, а также свидетельствует о том, что и мерами, которые действуют сейчас, наши предприниматели активно пользуются», — считает руководитель агентства развития МСП Татьяна Бочарова.