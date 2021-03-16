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Количество предпринимателей и самозанятых в Красноярском крае снова растет

Количество предпринимателей и самозанятых в Красноярском крае снова растет
Иллюстрация: pixabay.com

По первым из них динамика хоть и не впечатляющая, но позитивная. Власти считают, что это свидетельствует о том, что бизнес постепенно оправляется от коронакризиса.

#НОВОСТИ
В начале марта 2021 года в Красноярском крае было зарегистрировано 102 096 субъектов малого и среднего бизнеса. Это на 853 (0,8%) предпринимателя больше, чем в феврале этого же года, сообщили в региональном агентстве развития малого и среднего бизнеса.
 
Увеличилось в крае и количество самозанятых — в начале марта их было 28 989, что на 2 000 больше, чем месяцем ранее.
Увеличение количества субъектов МСП в крае доказывает, что меры федеральной и региональной поддержки, принятые в прошлом году, сработали эффективно, а также свидетельствует о том, что и мерами, которые действуют сейчас, наши предприниматели активно пользуются», — считает руководитель агентства развития МСП Татьяна Бочарова.
Напомним, что в Красноярском крае сейчас разрабатывается комплексная программа развития малого и среднего предпринимательства. По планам властей, в нее будут включены все имеющиеся инструменты, а также учтена отраслевая специфика.
Автор: Евгений Волошинский
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