Директор Татышев-парка пост сдал
Евгений Пьянков, директор красноярского «Центра реализации социальных проектов», написал заявление «по собственному» ровно через год после назначения.
16 марта 2020 года был первым днем в должности руководителя МАУ «ЦРСП».
Напомним, что в зону ответственности «Центра реализации социальных проектов» входит одно из популярных мест отдыха красноярцев — остров Татышев, где сегодня идут работы по возведению причала, оборудуются беседки и монтируется освещение вдоль пешеходных дорожек. Кроме того, «ЦРСП» также контролирует другие общественные пространства в Красноярске и занимается проведением городских спортивных и развлекательных мероприятий.
Ранее ДК сообщал, что в октябре 2020 года в организации прошли обыски, однако связаны они были с деятельностью прежнего директора Максима Бархатова, уходу которого предшествовала серия скандалов, связанных с прокатом спортинвентаря.
Биография и карьера
Пьянков Евгений Александрович родился 4 октября 1971 года в Красноярске.
- С 1994 по 1995 год — диспетчер-информатор международного сектора в ОАО Авиакомпания «Красноярские авиалинии» в г. Красноярск.
- С 1995 по 1996 год работал бортпроводником ОАО Авиакомпания «Красноярские авиалинии», Красноярск.
- С 1996 по 2000 годы работал менеджеру по туризму ООО Туристическое агентство «Дюла-Тур» в Красноярск.
- С 1999 по 2001 годы занимал должность заместитель директора по туризму ООО Туристско-экскурсионное агентство «Дюла-Сибирь», Красноярск.
- С 2001 по 2006 годы - исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Курорты Сибири», г. Красноярск.
- С 2006 по 2007 годы – Управление внешних связей Совета администрации Красноярского края, начальник отдела туризма.
- С 2007 по 2008 годы – заместитель руководителя по стратегическому развитию туристско-экскурсионное агентство «Дюла-Сибирь», Красноярск
- С 2007 по 2008, заместитель руководителя по стратегическому развитию в туристической компании «Дюла», Москва.
- с 1 по 27 сентября 2008 года – советник председателя Правительства Красноярского края.
- с 28 сентября 2008 года – заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.
- 11 августа Евгений Пьянков был уволен приказом о сокращении своей должности.
Семейное положение
Женат, воспитывает дочь 2010 г.р.
Увлечения
Компьютеры; спорт (футбол, равнинные лыжи, большой теннис), музыка, путешествия, дизайн, чтение литературы (business,fantasy, fiction).
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