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В Минздраве назвали причины увольнения Андрея Модестова

В Минздраве назвали причины увольнения Андрея Модестова
Иллюстрация: YouTube/ТК Центр Красноярск

На сегодняшней сессии Законодательного Собрания Красноярского края власти озвучили свои претензии к главврачу онкодиспансера, которые стали причиной его отставки.

#НОВОСТИ
Причиной увольнения главврача красноярского онкодиспансера Андрея Модестова стало увеличение числа различных проблем в сфере онкологии в крае. Об этом на сессии регионального Заксобрания рассказал вице-премьер Красноярского края Алексей Подкорытов, курирующий здравоохранение.
 
Перечень претензий, названых чиновником, довольно большой. В частности, Модестову пеняют на то, что в крае так и не сформирована оптимальная маршрутизация онкологических больных в районах, что под наблюдением врачей-онкологов находится лишь около 56% таких больных (остальные лечатся у непрофильных специалистов), что права онкобольных часто нарушаются (что выявила недавняя проверка со стороны ФОМС), что выросла постоперационная летальность и т.п.
За последние два года число нарушений в этой области выросло в два раза. В связи с этим министр здравоохранения края принял решение расторгнуть трудовой контракт с Андреем Модестовым», — сказал Подкорытов.
Он подчеркнул, что вопрос с преемником пока не решен — сейчас рассматривается несколько кандидатур на эту должность.
Особых вопросов со стороны депутатов ЗС это сообщение не вызвало. Их больше интересовала вероятность того, что половина онкодиспансера перекочует в частные руки.
Это фейк», — ответил вице-премьер.
Напомним, что информация об увольнении Модестова появилась в соцсетях пару дней назад. Вчера министр здравоохранения края Борис Немик в интервью телеканалу ТВК подтвердил ее, объяснив «ротацией кадров» и упомянув о неких «нерешенных задачах».
Автор: Евгений Волошинский
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