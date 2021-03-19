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Грузооборот красноярского аэропорта вернулся к росту

Грузооборот красноярского аэропорта вернулся к росту
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

По итогам прошлого года он был меньше, чем годом ранее. Теперь же динамика пошла в плюс. Чего не скажешь о пассажирских перевозках, которые остаются ниже прошлогоднего уровня.

#НОВОСТИ
За февраль 2021 года через аэропорт Красноярск прошло 1 342 тонны различных грузов. Это на 3,5% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го, и на 30% больше, чем в январе 2021-го. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
 
Пассажиропоток же продемонстрировал снижение: по отношению к январю этого года он сократился на 3,5%, а к февралю 2020 года — на 31%. Всего было перевезено 127 835 пассажиров.
 
Также уменьшилось и количество взлет-посадок в аэропорту Красноярск. В общей сложности их было проведено 1 039, что на 45 операций меньше, чем в прошлогоднем феврале, и на 8% — чем в январе 2021 года.
 
Напомним, что по итогу 2020 года грузооборот красноярского аэропорта составил 16 422 тонны, что на 10% меньше, чем было годом ранее. И это при кратном увеличении числа взлет-посадок.
Автор: Евгений Волошинский
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