Грузооборот красноярского аэропорта вернулся к росту

По итогам прошлого года он был меньше, чем годом ранее. Теперь же динамика пошла в плюс. Чего не скажешь о пассажирских перевозках, которые остаются ниже прошлогоднего уровня.

За февраль 2021 года через аэропорт Красноярск прошло 1 342 тонны различных грузов. Это на 3,5% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го, и на 30% больше, чем в январе 2021-го. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиропоток же продемонстрировал снижение: по отношению к январю этого года он сократился на 3,5%, а к февралю 2020 года — на 31%. Всего было перевезено 127 835 пассажиров.

Также уменьшилось и количество взлет-посадок в аэропорту Красноярск. В общей сложности их было проведено 1 039, что на 45 операций меньше, чем в прошлогоднем феврале, и на 8% — чем в январе 2021 года.