Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 24.03
75,35
89,76
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Инфляция в Красноярском крае: продукты ускорились, лекарства — замедлились

Инфляция в Красноярском крае: продукты ускорились, лекарства — замедлились
Иллюстрация: pixabay.com

Несмотря на то, что цены в регионе все еще растут медленнее, чем в среднем по стране и Сибири, их динамика в массе своей положительная. Хотя есть и подешевевшие товары.

#НОВОСТИ
В феврале 2021 года уровень годовой инфляции в Красноярском крае составил 5,3%. Это на 0,3 процентных пункта выше, чем месяцем ранее, сообщили в региональном отделении Банка России.
 
Наибольший прирост произошел в непродовольственном сегменте — с 6% до 6,5%. Это стало следствие ускорения роста цен на топливо (из-за повышения ставок акцизов), компьютеры и бытовую технику (из-за ослабления курса рубля), стройматериалы (по той же причине), свежесрезанные цветы (из-за роста цен на удобрения и упаковочные материалы).
 
Продовольствие дорожало медленнее — с 7% в январе 2021 года до 7,3% в феврале. Здесь основное влияние оказали цены на мясо, рыбу, яйца и некоторую плодовоовощную продукцию.
 
Так, из-за повышения стоимости электричества, отпления и кормов для животных увеличился темп прироста цен на говяжью печень, сосиски, сардельки, сырокопченую и вареную колбасу, а также охлажденных и замороженных кур, куриные окорочка и яйца. На последние три пункта повлияли и расходы на вакцинацию птицы.
 
Сокращение объемов рыбной ловли на Дальнем Востоке и уменьшение импортных поставок рыбы в край, привело к снижению предложения на этом рынке и, соответственно, росту цен.
 
Цены же на картофель, свеклу, лук и морковь продолжают отзываться на плохой урожай 2020 года — запасы этих овощей в крае практически закончились и их начали пополнять за счет импорта, что вышло дороже.
 
Услуги уже традиционно выглядят островком ценовой стабильности — темп прироста цен здесь в феврале замедлился до 1,4% после январских 1,5%. Причина: продолжающие действовать ковидные ограничения на работу культурных, развлекательно-досуговых и спортивных мероприятий.
 
Инфляция в Красноярском крае: продукты ускорились, лекарства — замедлились 1
 
Также, пусть не значительно, но замедлилась инфляция на медикаменты — с 10,8% в январе до 10,5% в феврале. В частности, речь идет о препаратах для лечения простудных, в том числе вирусных, заболеваний — Амброксол, Галазолин, Амоксициллин, Арбидол, Витамин Д3, Хлоргексидин. Ибупрофен же и вовсе подешевел.
Причины две: увеличилось предложение медицинских товаров и снизился спрос. Производители лекарств, в частности антибиотиков и антимикробных растворов, стали выпускать их больше. А покупать лекарства из-за улучшения эпидемической ситуации в крае стали меньше», — говорит управляющий красноярским отделение Центробанка Сергей Журавлёв.
Добавим, что в среднем по России годовая инфляция в феврале 2021-го составил 5,7%, а по Сибирскому федеральному округу — 5,5%.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Интерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей РоссииИнтерьер «Тунгуски» признали лучшим среди ресторанов и отелей России
  • КЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадкахКЭФ одновременно пройдет на московских и зарубежных площадках
  • «Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по бенди
  • В Красноярске выступит один из лучших виолончелистов России Алексей ЖилинВ Красноярске выступит один из лучших виолончелистов России Алексей Жилин
  • «Партия пенсионеров»: пенсионный фонд пора закрывать«Партия пенсионеров»: пенсионный фонд пора закрывать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.