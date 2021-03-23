Инфляция в Красноярском крае: продукты ускорились, лекарства — замедлились

Несмотря на то, что цены в регионе все еще растут медленнее, чем в среднем по стране и Сибири, их динамика в массе своей положительная. Хотя есть и подешевевшие товары.

В феврале 2021 года уровень годовой инфляции в Красноярском крае составил 5,3%. Это на 0,3 процентных пункта выше, чем месяцем ранее, сообщили в региональном отделении Банка России.

Наибольший прирост произошел в непродовольственном сегменте — с 6% до 6,5%. Это стало следствие ускорения роста цен на топливо (из-за повышения ставок акцизов), компьютеры и бытовую технику (из-за ослабления курса рубля), стройматериалы (по той же причине), свежесрезанные цветы (из-за роста цен на удобрения и упаковочные материалы).

Продовольствие дорожало медленнее — с 7% в январе 2021 года до 7,3% в феврале. Здесь основное влияние оказали цены на мясо, рыбу, яйца и некоторую плодовоовощную продукцию.

Так, из-за повышения стоимости электричества, отпления и кормов для животных увеличился темп прироста цен на говяжью печень, сосиски, сардельки, сырокопченую и вареную колбасу, а также охлажденных и замороженных кур, куриные окорочка и яйца. На последние три пункта повлияли и расходы на вакцинацию птицы.

Сокращение объемов рыбной ловли на Дальнем Востоке и уменьшение импортных поставок рыбы в край, привело к снижению предложения на этом рынке и, соответственно, росту цен.

Цены же на картофель, свеклу, лук и морковь продолжают отзываться на плохой урожай 2020 года — запасы этих овощей в крае практически закончились и их начали пополнять за счет импорта, что вышло дороже.

Услуги уже традиционно выглядят островком ценовой стабильности — темп прироста цен здесь в феврале замедлился до 1,4% после январских 1,5%. Причина: продолжающие действовать ковидные ограничения на работу культурных, развлекательно-досуговых и спортивных мероприятий.

Также, пусть не значительно, но замедлилась инфляция на медикаменты — с 10,8% в январе до 10,5% в феврале. В частности, речь идет о препаратах для лечения простудных, в том числе вирусных, заболеваний — Амброксол, Галазолин, Амоксициллин, Арбидол, Витамин Д3, Хлоргексидин. Ибупрофен же и вовсе подешевел.

Причины две: увеличилось предложение медицинских товаров и снизился спрос. Производители лекарств, в частности антибиотиков и антимикробных растворов, стали выпускать их больше. А покупать лекарства из-за улучшения эпидемической ситуации в крае стали меньше», — говорит управляющий красноярским отделение Центробанка Сергей Журавлёв.

Добавим, что в среднем по России годовая инфляция в феврале 2021-го составил 5,7%, а по Сибирскому федеральному округу — 5,5%.