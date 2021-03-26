Красноярских инноваторов приглашают на Startup Tour в Томск

Всероссийский Startup Tour 2021 состоится в Томске 26 апреля. До 12 апреля включительно на сайте startup-tour.ru принимаются заявки на участие в конкурсе технологических стартапов.

В этом сезоне ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на поиск перспективных инновационных проектов и развитие в регионах технологического предпринимательства, впервые за 10 лет состоится в онлайн-формате. На сайте startup-tour.ru пройдут конференционная и образовательная программы, конкурс стартапов и менторская сессия, там же откроется онлайн-выставка проектов Startup Expo 2021. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам «Сколково», связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать собственные коммьюнити.

Переведя в онлайн-формат конференцию Startup Village и форум «Открытые инновации», мы убедились, что он позволяет нам привлекать более широкий круг экспертов, спикеров, менторов и посетителей. Благодаря технологиям в этом году у участников Стартап-тура будет больше вариантов для коммуникаций и возможностей для нетворкинга из любой точки планеты», - говорит генеральный директор АНО «Сколково Форум» Екатерина Иноземцева.

Startup Tour будет проходить в Томске в шестой раз. Многие победители прошлых лет добились успеха на российском и мировых рынках. В 2013 и 2015 годах лидером конкурса становился проект SciOffice компании SBI Group — популярный сегодня сервис для разработки бизнес-приложений. Призер Startup Tour 2015 «Меднорд-Техника» поставляет портативные тромбоэластографы в российские и зарубежные медучреждения. Победившая на Startup Tour 2018 с проектом Planyway компания Rubius создает программное обеспечение для клиентов из России, США, Европы и Азии.

Конкурс стартапов в рамках Startup Tour 2021 проводится по трем направлениям — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Финалисты получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Заявки принимаются до 12 апреля, зарегистрироваться для участия в Томске можно на сайте проекта.

Напомним, в прошлом году Startup Tour проходил в Красноярске – буквально накануне введения карантинных ограничений. Тогда на конкурс стартапов зарегистрировались более 550 участников из Красноярска, Томска, Новосибирска, Кемерова и Алтайского края. В полуфинал вышли 34 проекта. Победителем этапа был признан проект компании «ФОРС Красноярск» по созданию фильтра для очистки воздуха от промышленной пыли. А проекты, представленные компаниями «Профотек» и «Теквел», рассматриваются к внедрению в Россети Сибирь.

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