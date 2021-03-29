Мем «про Наташу» зарегистрируют как товарный знак
Дарья Бородулина, создатель паблика «Котизм», решила оформить популярный мем как товарный знак по совету юриста. Это позволит использовать мем для тиражирования.
Владелец паблика «Котизм», на который в соцсетях подписаны свыше 1 млн юзеров, объяснила свое решение тем, что картинку из ее мема стали использовать в коммерческих целях и без учета интересов автора.
Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко», — рассказала Бородулина.
Мем «Наташа, мы все уронили» использовали такие крупные компании, как МТС, Альфа-Банк, «Эксмо» и Whiskas. При этом только последняя обращалась к Бородулиной за официальным согласием на использование.
Напомним, что мем «Наташа, мы все уронили» впервые появился в паблике «Котизм» в декабре 2019 года. Широкую известность он получил весной 2020 года на фоне новостей о коронавирусе и обвале рубля.
esquire.ru
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