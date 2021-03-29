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Мем «про Наташу» зарегистрируют как товарный знак

Мем «про Наташу» зарегистрируют как товарный знак
Иллюстрация: esquire.ru

Дарья Бородулина, создатель паблика «Котизм», решила оформить популярный мем как товарный знак по совету юриста. Это позволит использовать мем для тиражирования.

#НОВОСТИ

Владелец паблика «Котизм», на который в соцсетях подписаны свыше 1 млн юзеров, объяснила свое решение тем, что картинку из ее мема стали использовать в коммерческих целях и без учета интересов автора.

Я всегда лояльно относилась к тому, что мемы моего авторства широко разлетаются по интернету. Я встречаю их на множестве развлекательных площадок и считаю, что в этом нет ничего криминального, но впервые столкнулась с тем, что продукт моего творчества используется в коммерческих целях, при этом настолько широко», — рассказала Бородулина.

Мем «Наташа, мы все уронили» использовали такие крупные компании, как МТС, Альфа-Банк, «Эксмо» и Whiskas. При этом только последняя обращалась к Бородулиной за официальным согласием на использование.

Напомним, что мем «Наташа, мы все уронили» впервые появился в паблике «Котизм» в декабре 2019 года. Широкую известность он получил весной 2020 года на фоне новостей о коронавирусе и обвале рубля.

Мем «про Наташу» зарегистрируют как товарный знак 1
esquire.ru

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Автор: Петр Савельев
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