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Организатору ограбления красноярских инкассаторов дали реальный срок

Организатору ограбления красноярских инкассаторов дали реальный срок
Иллюстрация: kraevoy.krk.sudrf.ru

Отбывать наказание экс-предприниматель будет в колонии строгого режима. Двое его подельников еще ждут судебного решения — огласить его обещают в конце этой недели.

#НОВОСТИ
Алексей Истягин, являвшийся организатором нападения на инкассаторов в мае 2020 года, получил 11 лет колонии строгого режима. Такой приговор вынес Красноярский краевой суд.
 
Помимо этого ему назначено полтора года ограничения свободы и 120 тысяч штрафа. Также он должен будет компенсировать моральный вред потерпевшим в размере 1,5 млн рублей каждому и возместить почти 300 тысяч рублей ущерба «Сбербанку».
 
Напомним, что судебное следствие по делу Истягина (п.п. а,б,в ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 1 ст. 209 УК РФ) завершилось 1 апреля 2021 года. Изначально прокурор просил для него 13 лет колонии строгого режима.
 
Двое подельников Истягина — Юрий Чанчиков и Михаил Рубцов — пока ожидают решения своей участи. На последнем заседании, прошедшем 2 апреля, гособвинитель запросил для них 18 лет лишения свободы. Приговор обещают огласить 9 апреля.
Автор: Евгений Волошинский
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