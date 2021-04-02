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Организатору нападения на инкассаторов в Красноярске просят 13 лет колонии

Организатору нападения на инкассаторов в Красноярске просят 13 лет колонии
Иллюстрация: pixabay.com

Обвиняемый явился с повинной и активно сотрудничал со следствием, поэтому его дело рассматривается в особом порядке. Он уверяет, что стрелять не приказывал.

#НОВОСТИ
В Красноярском краевом суде завершилось судебное следствие по делу Алексея Истягина, организовавшего нападение на инкассаторов в мае 2020 года. Против него возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 209, п.п. «а,б,в» ч. 4 ст. 162 УК РФ — «Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и организации и руководство такой группой» и «Разбойное нападение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда потерпевшим».
Дело Истягина рассматривается в суде в особом порядке. Сегодня на судебном заседании гособвинитель подтвердил явку подсудимого с повинной, его активное содействие следствию», — рассказали в суде.
По словам самого Истягина, преступление он задумал его он еще в 2017 году. Похищенные средства он хотел пустить на лечение больной жены.
 
Осуществить задуманное ему не удалось (по какой причине — в суде не говорят). После этого он несколько лет разрабатывал новый план, собрал банду и тренировал ее участников. В итоге, 30 мая 2020 года они напали на инкассаторов «Сбербанка», нанеся им различные травмы, в том числе и огнестрельные ранения, и похитив 2,32 млн рублей.
Сейчас же в содеянном подсудимый раскаялся, отмечая, что стрелять приказа не давал, а во время преступления находился в машине, попросил приобщить к делу его письмо с извинениями в адрес потерпевших и всех жителей Красноярска, опубликованное в одной из красноярских газет 21 марта 2021 года», — рассказали в краевом суде.
Несмотря на это, обвинение просит для Алексея Истягина 13 лет колонии строгого режима. Сторона потерпевшего также требует возместить моральный и материальный вред.
 
Защита Истягина попросила отложить заседание, чтобы подготовиться к прениям сторон. Следующее заседание суда назначено на сегодня — 2 апреля 2021 года. В этот же день будет рассматриваться и дело двух подельников Истягина — Юрия Чанчикова и Михаила Рубцова.
 
Напомним, что банду задержали через несколько дней после ограбления — начале июня 2020 года. Практически сразу их отправили в следственный изолятор. Тогда же стало известно, что организатором преступления является Алексей Истягин — красноярский предприниматель, владелец компаний «Ваш склад» и «Ваш склад-2».
 
В суд дело ушло в середине февраля 2021 года.
Автор: Евгений Волошинский
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