Улететь из Красноярска к Иссык-Кулю можно будет «Уральскими авиалиниями»

Полетная программа авикомпании стартует в конце этой недели. Летать будут один раз в неделю - утром туда, к вечеру обратно. Правда разница в цене будет кратной.

Компания «Уральские авиалинии» начинает регулярные рейсы из Красноярска в Тамчы (Киргизия). Об этом сообщили на сайте красноярского аэропорта.

Первый полет в направлении Иссык-Куля, на берегу которого расположен Тамчы, состоится 10 апреля. Выполнять его будет Airbus A320. Судя по сайту авиакомпании, вылетит он из Красноярска в 10:25, а приземлится в Киргизии через 3 часа 15 минут — в 12:40. Стоимость билета начинается от 5 107 рублей.

Обратно борт полетит через час — в 13:40. А в Красноярск прибудет даже быстрее — за 2 часа 55 минут. Правда стоимость обратного билета составит уже 25 457 рублей.

Однако 1 мая расписание чуть изменится: летать будут также по субботам, но в 11:50 (Красноярск — Тамчы) и в 15:00 (обратно).