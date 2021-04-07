Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 07.04
76,38
90,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Улететь из Красноярска к Иссык-Кулю можно будет «Уральскими авиалиниями»

Улететь из Красноярска к Иссык-Кулю можно будет «Уральскими авиалиниями»
Иллюстрация: instagram.com/ural_airlines

Полетная программа авикомпании стартует в конце этой недели. Летать будут один раз в неделю - утром туда, к вечеру обратно. Правда разница в цене будет кратной.

#НОВОСТИ
Компания «Уральские авиалинии» начинает регулярные рейсы из Красноярска в Тамчы (Киргизия). Об этом сообщили на сайте красноярского аэропорта.
 
Первый полет в направлении Иссык-Куля, на берегу которого расположен Тамчы, состоится 10 апреля. Выполнять его будет Airbus A320. Судя по сайту авиакомпании, вылетит он из Красноярска в 10:25, а приземлится в Киргизии через 3 часа 15 минут — в 12:40. Стоимость билета начинается от 5 107 рублей.
 
Обратно борт полетит через час — в 13:40. А в Красноярск прибудет даже быстрее — за 2 часа 55 минут. Правда стоимость обратного билета составит уже 25 457 рублей.
 
Однако 1 мая расписание чуть изменится: летать будут также по субботам, но в 11:50 (Красноярск — Тамчы) и в 15:00 (обратно).
 
Напомним, что помимо Тамчы в этом году «Уральские авиалинии» будут летать из Красноярска в киргизские Бишкек и Ош, таджикские Худжанд и Куляб, а также в столицу Армении — Ереван.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Суд выбрал меру пресечения директору «Сибиряка»Суд выбрал меру пресечения директору «Сибиряка»
  • Силовики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобилиСиловики изъяли у Константина Егорова валюту, золото и автомобили
  • В красноярских магазинах ограничивают продажу сахараВ красноярских магазинах ограничивают продажу сахара
  • Анастасия и Илья Ермиловы: Раздвигаем границы рынка недвижимостиАнастасия и Илья Ермиловы: Раздвигаем границы рынка недвижимости
  • Ресторан «Кимчи» заходит на правый берегРесторан «Кимчи» заходит на правый берег
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.