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Погрузка на Красноярской железной дороге пошла вверх

Погрузка на Красноярской железной дороге пошла вверх
Иллюстрация: ждвокзалы.рф

По итогу квартала по всей магистрали она показала небольшой рост, но по Красноярскому краю — снизилась. Основную лепту в это внесли строительные грузы.

#НОВОСТИ
В январе-марте 2021 года со станций Красноярской железной дороги, в зону ответственности которой входит Красноярский край, Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской области, было отправлено 21,2 млн тонн грузов. Это на 4,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.
 
Однако рост был отмечен не во всех территориальных сегментах КрасЖд. Так, на станциях Красноярского края погрузка в первом квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020-го снизилась на 1,5%, составив 12,1 млн тонн.
 
В частности, было погружено:
  • угля — 7,9 млн тонн (уровень января-марта 2020 года);
  • нефти и нефтепродуктов — 1,6 млн тонн (-1%);
  • лесных грузов — 491,6 тыс. тонн (-9,9%);
  • руды цветной и серного сырья — 343,8 тыс. тонн (+7%);
  • зерна — 350 тыс. тонн (+54,2%);
  • цветных металлов — 244,9 тыс. тонн (+2,3%);
  • строительных грузов — 198 тыс. тонн (-27,2%);
  • химикатов и соды — 115,6 тыс. тонн (-1,1%).
  • цемента — 103,4 тыс. тонн (+2,7%).
Напомним, что по итогу 2020 года погрузка на КрасЖД была на уровне 78,7 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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