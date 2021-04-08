Погрузка на Красноярской железной дороге пошла вверх

По итогу квартала по всей магистрали она показала небольшой рост, но по Красноярскому краю — снизилась. Основную лепту в это внесли строительные грузы.

В январе-марте 2021 года со станций Красноярской железной дороги, в зону ответственности которой входит Красноярский край, Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской области, было отправлено 21,2 млн тонн грузов. Это на 4,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Однако рост был отмечен не во всех территориальных сегментах КрасЖд. Так, на станциях Красноярского края погрузка в первом квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020-го снизилась на 1,5%, составив 12,1 млн тонн.

В частности, было погружено:

угля — 7,9 млн тонн (уровень января-марта 2020 года);

нефти и нефтепродуктов — 1,6 млн тонн (-1%);

лесных грузов — 491,6 тыс. тонн (-9,9%);

руды цветной и серного сырья — 343,8 тыс. тонн (+7%);

зерна — 350 тыс. тонн (+54,2%);

цветных металлов — 244,9 тыс. тонн (+2,3%);

строительных грузов — 198 тыс. тонн (-27,2%);

химикатов и соды — 115,6 тыс. тонн (-1,1%).

цемента — 103,4 тыс. тонн (+2,7%).

Напомним, что по итогу 2020 года погрузка на КрасЖД была на уровне 78,7 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем годом ранее.