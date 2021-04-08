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Красноярский аэропорт будет управлять воздушными воротами Хакасии

Красноярский аэропорт будет управлять воздушными воротами Хакасии
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Договор об этом подписали сегодня. Срок его действия составляет три года. Основные усилия управляющей команды собираются сосредоточить на развитии порта как объекта туристической инфраструктуры.

#НОВОСТИ
Аэропорт Красноярск забрал в оперативное управление воздушную гавань Абакана. Договор об этом стороны подписали сегодня, 8 апреля 2021 года, сообщаю в пресс-службе красноярского порта. Документ подписан на три года, но может быть расторгнут в любой момент.
 
Со слов авиаторов, в зоне ответственности красноярцев будут стратегические решения. За их реализацию будет отвечать абаканская команда, менять которую не собираются. 
Основные усилия будут направлены на развитие аэропорта Абакан как элемента туристической инфраструктуры, необходимой для успешной реализации туристических проектов, на которые делают ставку в республике», — сказали DK.RU в красноярской пресс-службе.
В первую очередь речь идет о техническом обновлении аэропорта, увеличение доступности перелетов и расширении маршрутной сети. Также абаканский аэропорт планирую привести к состоянию, в котором он сможет выполнять роль дублера своего красноярского коллеги для грузовых самолетов.
О плане конкретных действий говорить пока рано — сейчас они прорабатываются. Также нужно дождаться результатов аудита всех активов предприятия», — говорят в красноярском аэропорту.
Напомним, что аэропортом Красноярск сейчас управляет компания «ЭРА Групп», контролирует которую предприятия «Красинвест», полностью принадлежащая «Базовому аэропортовому оператору».
 
По итогам 2020 года убытки аэропорта Абакан составили более 53 млн рублей при выручке 237 млн.
Автор: Евгений Волошинский
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