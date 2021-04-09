На КЭФ 2021 года разыграют кубок КВН

В Красноярске соберут пять команд высшей лиги, три из которых — чемпионы. Игра пройдет в последний день форума. Ее покажут по телевидению и в интернете.

Во время Красноярского экономического форума 2021 года разыграют кубок КВН «Енисейская Сибирь». Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму, рассказал руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов. Игра станет частью программы гостеприимства форума.

На сцене конгресс-холла СФУ сойдутся пять команд высшей лиги КВН: «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Плюшки» (Тверь), «Раисы» (Иркутстк), «Русская дорога» (Армавир) и «Так-то» (Красноярск). «Поединок» назначен на 16 апреля 2021 года.

Ввиду ограничений заполняемости зала в 75%, игра будет транслироваться на телеканале Енисей и в YouTube», — рассказал Антонов.