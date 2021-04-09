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На КЭФ 2021 года разыграют кубок КВН

На КЭФ 2021 года разыграют кубок КВН
Иллюстрация: коллаж ДК

В Красноярске соберут пять команд высшей лиги, три из которых — чемпионы. Игра пройдет в последний день форума. Ее покажут по телевидению и в интернете.

#НОВОСТИ
Во время Красноярского экономического форума 2021 года разыграют кубок КВН «Енисейская Сибирь». Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму, рассказал руководитель агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Денис Антонов. Игра станет частью программы гостеприимства форума.
 
На сцене конгресс-холла СФУ сойдутся пять команд высшей лиги КВН: «Наполеон Динамит» (Тюмень), «Плюшки» (Тверь), «Раисы» (Иркутстк), «Русская дорога» (Армавир) и «Так-то» (Красноярск). «Поединок» назначен на 16 апреля 2021 года.
Ввиду ограничений заполняемости зала в 75%, игра будет транслироваться на телеканале Енисей и в YouTube», — рассказал Антонов.
Напомним, что молодежная площадка КЭФ этого года будет посвящена теме цифровизации. Проходить она будет 13 и 14 апреля. В ее работе примут участие более 1,5 тысячи человек.
Автор: Евгений Волошинский
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