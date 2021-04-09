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Малый и крупный бизнес Красноярского края сравнялись в кредитовании

Малый и крупный бизнес Красноярского края сравнялись в кредитовании
Иллюстрация: pixabay.com

Еще год назад доля малых и средних предприятий в объемах кредитования в регионе была вдвое меньше. Эксперты связывают такой рост с программами льготного кредитования.

#НОВОСТИ
В январе 2021 года юрлицам в Красноярском крае было выдано кредитов на 22 млрд рублей. На малый и средний бизнес из этого объема пришлось 50% (11 млрд), рассказали в красноярском отделении Центробанка.
 
Примечательно, что в прошлом году доля МСП в структуре корпоративных кредитов от месяца к месяцу варьировалась между 22-34%.
Такому росту доли малого и среднего бизнеса в объемах кредитования способствуют меры поддержки бизнеса. Банк России рекомендовал кредитным организациям и дальше идти на встречу предпринимателям — до конца июля 2021 года реструктурировать кредиты, пересматривать условия кредитных договоров, не начислять неустойки», — рассказазл управляющий красноярского отделения Центробанка Сергей Журавлев.
В целом, кредитный портфель МСП в Красноярском крае по итогу первого месяца года составил 101 млрд рублей, увеличившись по отношению к декабрю 2020-го на 2%.
 
Напомним, что за 2020 год работающие в крае банки выдали малому и среднему бизнесу региона 139 млрд рублей. Это на 4,3% больше, чем годом ранее.
Автор: Евгений Волошинский
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