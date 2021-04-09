Малый и крупный бизнес Красноярского края сравнялись в кредитовании

Еще год назад доля малых и средних предприятий в объемах кредитования в регионе была вдвое меньше. Эксперты связывают такой рост с программами льготного кредитования.

В январе 2021 года юрлицам в Красноярском крае было выдано кредитов на 22 млрд рублей. На малый и средний бизнес из этого объема пришлось 50% (11 млрд), рассказали в красноярском отделении Центробанка.

Примечательно, что в прошлом году доля МСП в структуре корпоративных кредитов от месяца к месяцу варьировалась между 22-34%.

Такому росту доли малого и среднего бизнеса в объемах кредитования способствуют меры поддержки бизнеса. Банк России рекомендовал кредитным организациям и дальше идти на встречу предпринимателям — до конца июля 2021 года реструктурировать кредиты, пересматривать условия кредитных договоров, не начислять неустойки», — рассказазл управляющий красноярского отделения Центробанка Сергей Журавлев.

В целом, кредитный портфель МСП в Красноярском крае по итогу первого месяца года составил 101 млрд рублей, увеличившись по отношению к декабрю 2020-го на 2%.