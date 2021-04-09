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На модернизацию Красноярской железной дороги потратят почти 29 млрд рублей

На модернизацию Красноярской железной дороги потратят почти 29 млрд рублей
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Деньги выделит главный собственник магистрали — ОАО «РЖД». Самые большие вложения компанией будут сделаны в комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет.

#НОВОСТИ
На обновление объектов Красноярской железной дороги в 2021 году планируют выделить 28,9 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
 
Больше всего средств из этого объема — 12,8 млрд рублей — пойдет на завершение программы «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет» и строительство объектов инфраструктуры в рамках программы «Увеличение пропускной способности Артышта — Междуреченск — Тайшет».
 
В частности, уже в первом полугодии железнодорожники планируют закончить обустройство вторых путей на перегонах Сисим — Джетка, Сисим — Щетинкино, Красный Кордон — Кизир, Кой — Хабайдак, а до конца года — на Лукашевич — Кой и Джетка — Крол.
 
Помимо этого на участках Абакан — Курагино и Курагино — Кошурниково — Щетинкино — Саянская продолжится реконструкция 8 тяговых подстанций и контактной сети.
 
Еще 5,6 млрд рублей пойдет на ремонт и модернизацию 230 км путей и 4,3 млрд — на покупку новых локомотивов.
 
Напомним, что проект «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет» рассчитан на 2020-2024 года. В общей сложности на его реализацию планируют потратить порядка 110 млрд рублей.
 
Автор: Евгений Волошинский
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