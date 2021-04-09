На модернизацию Красноярской железной дороги потратят почти 29 млрд рублей

Деньги выделит главный собственник магистрали — ОАО «РЖД». Самые большие вложения компанией будут сделаны в комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет.

На обновление объектов Красноярской железной дороги в 2021 году планируют выделить 28,9 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Больше всего средств из этого объема — 12,8 млрд рублей — пойдет на завершение программы «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет» и строительство объектов инфраструктуры в рамках программы «Увеличение пропускной способности Артышта — Междуреченск — Тайшет».

В частности, уже в первом полугодии железнодорожники планируют закончить обустройство вторых путей на перегонах Сисим — Джетка, Сисим — Щетинкино, Красный Кордон — Кизир, Кой — Хабайдак, а до конца года — на Лукашевич — Кой и Джетка — Крол.

Помимо этого на участках Абакан — Курагино и Курагино — Кошурниково — Щетинкино — Саянская продолжится реконструкция 8 тяговых подстанций и контактной сети.

Еще 5,6 млрд рублей пойдет на ремонт и модернизацию 230 км путей и 4,3 млрд — на покупку новых локомотивов.

Напомним, что проект «Комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет» рассчитан на 2020-2024 года. В общей сложности на его реализацию планируют потратить порядка 110 млрд рублей.