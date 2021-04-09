Василий Моргун попал под уголовное дело
Его подозревают в махинациях с торгами и контрактами. Скандал разразился осенью прошлого года. В итоге Моргуна уволили с занимаемого им поста, не объясняя причин.
В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя федерального бюджетного учреждения. Кого именно, не уточняется. Однако, как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о экс-директоре красноярского Центра стандартизации, метрологии и испытаний Василии Моргуне.
По данным полиции, что в период 2013-2019 годов Моргун в обход конкурсных процедур заключили с аффилированными с ним компаниями 128 договоров закупок и лично получил за это 6,5 млн рублей.
В помещениях учреждения и организаций, с которыми заключались договоры, обнаружены и изъяты документы по проведению закупочных процедур, прямые договоры, документы по их исполнению, платежные документы, а также иные документы, указывающие на противоправную деятельность злоумышленника», — говорят следователи.
Против Моргуна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностным полномочиями). Максимальные санкции по этой статье — лишение свободы на четыре года.
Напомним, скандал вокруг деятельности Василия Моргуна начался с письма на имя руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, в котором сотрудники Центра стандартизации, метрологии и испытаний сетовали на противоправные действия своего диреткора. Правда, потом они, якобы под давлением, пытались его защитить.
Так или иначе, 30 октября 2020 года Абрамов уволил Моргуна без объяснения причин такого решения. Пообещав, правда, до конца года провести проверку деятельности красноярского ЦСМ.