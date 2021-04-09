Василий Моргун попал под уголовное дело

Его подозревают в махинациях с торгами и контрактами. Скандал разразился осенью прошлого года. В итоге Моргуна уволили с занимаемого им поста, не объясняя причин.

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя федерального бюджетного учреждения. Кого именно, не уточняется. Однако, как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, речь идет о экс-директоре красноярского Центра стандартизации, метрологии и испытаний Василии Моргуне.

По данным полиции, что в период 2013-2019 годов Моргун в обход конкурсных процедур заключили с аффилированными с ним компаниями 128 договоров закупок и лично получил за это 6,5 млн рублей.

В помещениях учреждения и организаций, с которыми заключались договоры, обнаружены и изъяты документы по проведению закупочных процедур, прямые договоры, документы по их исполнению, платежные документы, а также иные документы, указывающие на противоправную деятельность злоумышленника», — говорят следователи.

Против Моргуна возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностным полномочиями). Максимальные санкции по этой статье — лишение свободы на четыре года.

Напомним, скандал вокруг деятельности Василия Моргуна начался с письма на имя руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, в котором сотрудники Центра стандартизации, метрологии и испытаний сетовали на противоправные действия своего диреткора. Правда, потом они, якобы под давлением, пытались его защитить.