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Модератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна Максимовская

Модератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна Максимовская
Иллюстрация: Yandex

12 апреля в Красноярске стартует Красноярский экономический форум. Модерировать пленарное заседание будет телеведущая Марина Максимовская.

#НОВОСТИ

Организаторы форума отмечают, что проведение КЭФ после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, стало знаковым событием для деловой жизни страны и региона.

Форум впервые будет проходить в течение шести дней — с 12 по 16 апреля. В обновленном формате: часть событий организованы на онлайн-площадках. Это дает возможность расширить количество экспертов и участников форума, подключить к обсуждению студии в Москве и зарубежных странах.

Главной офлайн-площадкой выбран Сибирский федеральный университет. Именно здесь состоится ключевое событие форума — пленарное заседание.  Его модератором впервые станет Марианна Максимовская – известная российская телеведущая и президент группы «Михайлов и партнёры».

То, что пленарное заседание будет модерировать такой профи, как Марианна Максимовская, безусловно сделает пленарное заседание ярким, интерактивным событием. В свое время мне довелось учиться у Марианны телемастерству, и я благодарен ей за бесценные советы и важные навыки, которые сегодня составляют золотой стандарт тележурналистики России», — прокомментировал Геннадий Торгунаков, член Общественной палаты Красноярска, издатель «Делового квартала» в Красноярске.

Модератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна Максимовская 1

Автор: Петр Савельев
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