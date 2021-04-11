Модератором пленарного заседания КЭФ-2021 станет телеведущая Марианна Максимовская

12 апреля в Красноярске стартует Красноярский экономический форум. Модерировать пленарное заседание будет телеведущая Марина Максимовская.

Организаторы форума отмечают, что проведение КЭФ после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, стало знаковым событием для деловой жизни страны и региона.

Форум впервые будет проходить в течение шести дней — с 12 по 16 апреля. В обновленном формате: часть событий организованы на онлайн-площадках. Это дает возможность расширить количество экспертов и участников форума, подключить к обсуждению студии в Москве и зарубежных странах.

Главной офлайн-площадкой выбран Сибирский федеральный университет. Именно здесь состоится ключевое событие форума — пленарное заседание. Его модератором впервые станет Марианна Максимовская – известная российская телеведущая и президент группы «Михайлов и партнёры».