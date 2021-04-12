В аэропорту Красноярск оттаяли грузы и пассажиры

Перевозки грузов и пассажиров через воздушную гавань начали расти. Правда, если первые перегнали прошлогодние показатели, то последние едва к ним приблизились.

В марте 20201 года через аэропорт Красноярск было перевезено 1 387 тонн груза, это на 3% больше, чем в феврале и на 6% — чем в марте 2020-го, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Поток же пассажиров в первый месяц весны превзошел февральский на 25%, составив 161 832. А вот до марта 2020-го он недотянул 1,5%.

Количество же взлет-посадок за март составило 1 209, что на 16% больше, чем в феврале, но на шесть таких операций меньше, чем в марте прошлого года.