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В аэропорту Красноярск оттаяли грузы и пассажиры

В аэропорту Красноярск оттаяли грузы и пассажиры
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Перевозки грузов и пассажиров через воздушную гавань начали расти. Правда, если первые перегнали прошлогодние показатели, то последние едва к ним приблизились.

#НОВОСТИ
В марте 20201 года через аэропорт Красноярск было перевезено 1 387 тонн груза, это на 3% больше, чем в феврале и на 6% — чем в марте 2020-го, сообщает пресс-служба авиапредприятия.
 
Поток же пассажиров в первый месяц весны превзошел февральский на 25%, составив 161 832. А вот до марта 2020-го он недотянул 1,5%.
 
Количество же взлет-посадок за март составило 1 209, что на 16% больше, чем в феврале, но на шесть таких операций меньше, чем в марте прошлого года.
 
Напомним, что в по итогу 2020 года отставание грузооборота красноярского аэропорта от 2019-го составило 10%, а пассажиропотока — на 35%.
Автор: Евгений Волошинский
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