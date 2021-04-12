Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
77,16
91,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Звоните Ди Каприо: организаторы форума «108 родителей» ведут переговоры со звездой

Звоните Ди Каприо: организаторы форума «108 родителей» ведут переговоры со звездой
Иллюстрация: 108родителей.рф

Голливудские звезды Милла Йовович и Леонардо Ди Каприо могут принять участие в Международном образовательном форуме «108 родителей», который пройдет в Красноярске 17 и 18 апреля.

#НОВОСТИ

По крайней мере организаторы форума, посвященного выбору образовательных стратегий, направили звездам Голливуда официальное приглашение. Событие пройдет в гибридном формате – часть экспертов выступит в режиме онлайн-конференции.

Как рассказала DK.ru инициатор форума, основатель и руководитель сети частных образовательных учреждений «Умка» Татьяна Андреева, выбор именно этих известных киноартистов в качестве спикеров обусловлен ценностями, которые они продвигают.

Милла Йовович - мама троих детей, которая заинтересована в их качественном образовании и гармоничном воспитании, которая сталкивается с простыми сложностями как отношения детей-сиблингов, раскрытие интересов и способностей ребёнка, как быть мамой в ресурсе и т.д. Любит русскую культуру и русский язык, и эту любовь своим примером транслирует детям. Одна из тем, которую мы раскрываем на форуме, это здоровье. В нашей иерархии ценностей здоровье и безопасность - базовая, на которой строится все остальные. Один из важнейших факторов, влияющих на здоровье, - экология. В нашем регионе много заинтересованных людей, кто хотел бы улучшений, готовых включаться в процессы изменений. Леонардо Ди Каприо один из тех, кто занимается благородной миссией – сохранением окружающей среды. Благодаря отклику известных личностей мы бы смогли привлечь внимание к важному. Объединиться и понять, что нет личных проблем, есть проблемы, присущие роду человеческому. И все их можно перевести в цели, запустить волну изменений, осознанных действий», - рассказала DK.ru Татьяна Андреева.

Напомним, впервые «108 родителей» собрались обсудить тему семейных образовательных стратегий в январе 2020 года. Участниками форума стали около 200 человек: педагоги, психологи, врачи, а также обычные родители, готовые поделиться интересным опытом.

В этом году форум пройдет 17-18 апреля в конференц-залах гостиницы Novotel. Разговор пойдет о будущем детей, о том, как строить отношения с детским садом, школой и своими родительскими амбициями. Гости форума познакомятся с различными образовательными стратегиями, существующими в мире, часть сессий пройдет в режиме телемоста с участниками из разных стран мира.

Читайте также: «Я буду петь голосами своих детей»: красноярские родители учились родительству

 

Автор: Наталья Кобец
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения
  • Фракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидераФракция ЛДПР в Заксобрании осталась без лидера
  • Меняйло назначен врио губернатора Северной ОсетииМеняйло назначен врио губернатора Северной Осетии
  • Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срокаКрасноярские грабители инкассаторов получили длительные срока
  • «Норникель» предложил финальную сумму дивидендов«Норникель» предложил финальную сумму дивидендов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.