Звоните Ди Каприо: организаторы форума «108 родителей» ведут переговоры со звездой

Голливудские звезды Милла Йовович и Леонардо Ди Каприо могут принять участие в Международном образовательном форуме «108 родителей», который пройдет в Красноярске 17 и 18 апреля.

По крайней мере организаторы форума, посвященного выбору образовательных стратегий, направили звездам Голливуда официальное приглашение. Событие пройдет в гибридном формате – часть экспертов выступит в режиме онлайн-конференции.

Как рассказала DK.ru инициатор форума, основатель и руководитель сети частных образовательных учреждений «Умка» Татьяна Андреева, выбор именно этих известных киноартистов в качестве спикеров обусловлен ценностями, которые они продвигают.

Милла Йовович - мама троих детей, которая заинтересована в их качественном образовании и гармоничном воспитании, которая сталкивается с простыми сложностями как отношения детей-сиблингов, раскрытие интересов и способностей ребёнка, как быть мамой в ресурсе и т.д. Любит русскую культуру и русский язык, и эту любовь своим примером транслирует детям. Одна из тем, которую мы раскрываем на форуме, это здоровье. В нашей иерархии ценностей здоровье и безопасность - базовая, на которой строится все остальные. Один из важнейших факторов, влияющих на здоровье, - экология. В нашем регионе много заинтересованных людей, кто хотел бы улучшений, готовых включаться в процессы изменений. Леонардо Ди Каприо один из тех, кто занимается благородной миссией – сохранением окружающей среды. Благодаря отклику известных личностей мы бы смогли привлечь внимание к важному. Объединиться и понять, что нет личных проблем, есть проблемы, присущие роду человеческому. И все их можно перевести в цели, запустить волну изменений, осознанных действий», - рассказала DK.ru Татьяна Андреева.

Напомним, впервые «108 родителей» собрались обсудить тему семейных образовательных стратегий в январе 2020 года. Участниками форума стали около 200 человек: педагоги, психологи, врачи, а также обычные родители, готовые поделиться интересным опытом.

В этом году форум пройдет 17-18 апреля в конференц-залах гостиницы Novotel. Разговор пойдет о будущем детей, о том, как строить отношения с детским садом, школой и своими родительскими амбициями. Гости форума познакомятся с различными образовательными стратегиями, существующими в мире, часть сессий пройдет в режиме телемоста с участниками из разных стран мира.

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