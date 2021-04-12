41 мероприятие и 250 экспертов: опубликована деловая программа КЭФ-2021

За три дня эксперты планируют обсудить очень широкий спектр тем — от промпроизводства и экологии до малого бизнеса и цифровизации. Основная часть мероприятий будет доступна в онлайне.

На сайте Красноярского экономического форума 2021 года опубликована его деловая программа. Она насчитывает 41 мероприятие. Пройдут они в основном на площадке Сибирского федерального университета. Для участия в них приглашено более 250 экспертов из 30 стран.

Основная часть КЭФ-2021 начнется 14 апреля с дискуссии о состоянии промышленности после пандемии коронавируса и новых вызовах, которые стоят перед ней сегодня. Параллельно с ней пройдет серия экспертных интервью о стратегии развития России до 2035 года.

Продолжится утренняя часть еще несколькими мероприятиями, в ходе которых обсудят экологические задачи нового времени, инвестиционные и кадровые вызовы постковидной эпохи, а также вопросы применения искусственного интеллекта в различных областях жизни и экономики.

После обеда первый день форума продолжит пленарное заседание по основной теме форума: «Экономика и пандемия: российский взгляд». В ходе него эксперты обсудят различные аспекты новой мировой экономической реальности, сложившейся в виду пандемии, стратегию развития регионов в этих условиях, вопросы привлечения инвестиций в экономику и роль человека во всех этих процессах.

В работе пленарного заседания примут видные политики и экономисты. Например, вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Красноярского края Александр Усс, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (предсказавший кризис 2008 года), генеральный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс и другие. Модерировать диалог будет известная телеведущая и журналистка Марианна Максимовская.

По окончании пленарного заседания участников КЭФ-2021 ждет еще несколько панельных и экспертных дискуссий, а также роудшоу проектов КИП «Енисейская Сибирь». Проходить оно будет в онлайн-формате — планируется показ видеороликов с презентацией проектов, а также обсуждение с участниками перспектив инвестиционного развития.

Закончится первый день форума в 19:30.

Второй и третий день КЭФ-2021 пройдут преимущественно в дистанционном формате. Основная масса включений будет происходить из Красноярска, но запланированы и трансляции с площадок в других городах — Москве, Берлине и Сингапуре. Участников и зрителей ожидают панельные и экспертные дискуссии, круглые столы и форсайт-сессии.

Закончит работу форум 16 апреля в 18:00.