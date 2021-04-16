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Красноярские энергетики готовятся выбрать надежных партнеров

Красноярские энергетики готовятся выбрать надежных партнеров
Иллюстрация: Красноярскэнергосбыт

Региональный этап федеральной акции «Надежный партнер» стартовал в Красноярском крае. В ходе акции будут определены самые добросовестные потребители энергоресурсов. Их ждет поощрение.

#НОВОСТИ

Организационный комитет конкурса возглавил заместитель председателя Правительства Красноярского края Николай Зуев, в состав оргкомитета вошли министр промышленности энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев и советник Губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко. Организатором регионального этапа на территории Красноярского края является ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Основные критерии отбора победителей – это четкое выполнение договорных условий и отсутствие задолженности перед энергетиками. Конкурс проводится в шести номинациях.

29 апреля на торжественной церемонии награждения в здании Правительства Красноярского края будут названы самые надежные партнеры энергетиков среди промышленных и аграрных предприятий, малого и среднего бизнеса, организаций бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса, а также определено лучшее муниципальное образование.

К сожалению, энергетики вынуждены уделять много сил и внимания проблемным потребителям, должникам, которым приходится напоминать том, что за электричество, как и за любой товар, нужно платить. Но мы считаем, что не менее важно отдать должное ответственным и благонадежным потребителям энергоресурсов, которые являются примером для остальных организаций и предприятий края. Именно с этой целью организована акция «Надежный партнер», победителями которой за 8 лет существования стали порядка 400 компаний и организаций», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Победители регионального этапа войдут в шорт-лист Федеральной акции «Надежный партнер», организованной при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ для формирования общероссийского рейтинга и определения лучших энергопотребителей страны.

Напомним, по итогам 2019 года «Надежными партнерами» в Красноярском крае признаны 53 предприятия.

 

Автор: Александр Вознесенский
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