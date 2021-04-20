На «МИР Сибири» подано более 300 заявок

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел пройдет в Шушенском 9-11 июня. Оргкомитет будет собирать заявки на участие от музыкантов и мастеров до конца апреля.

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел пройдет в Шушенском 9-11 июня. Оргкомитет будет собирать заявки на участие от музыкантов и мастеров до конца апреля.

Как сообщил оргкомитет фестиваля, сейчас поступило более 300 заявок: 220 на участие в музыкальной программе и 108 – в ремесленной. Потенциальные участники представляют 47 регионов России, а также Румынию и Кыргызстан.

Окончательное решение, кто будет допущен к конкурсной программе, примет жюри во главе с музыкантом и этнографом Сергеем Старостиным. Конкурс мастеров «жюрит» художник-керамист, профессор Красноярского государственного художественного института Александр Мигас.

Заявочная кампания этого года порадовала вовлечённостью фольклористов не только столичных городов, но и маленьких сёл – много коллективов и солистов будут впервые проходить наш конкурсный отбор», – рассказала координатор конкурса на присуждение этномузыкальной премии «МИРА» Татьяна Пирогова.

Ранее стало известно, что по требованию Роспотребнадзора будет отменен фестиваль Устуу-Хурээ, который должен был пройти в Туве с 22 по 24 июля.