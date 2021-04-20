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Фестиваль Устуу-Хурээ в Туве отменяется

Фестиваль Устуу-Хурээ в Туве отменяется
Иллюстрация: ustuhure.com

Такое сообщение появилось на официальном сайте и в соцсетях фестиваля. Организаторы ссылаются на распоряжение Роспотребнадзора республики. Событие было приурочено к 100-летию Тувы.

#НОВОСТИ

Напомним, Международный фестиваль живой музыки и веры был назначен на 22-24 июля, предполагалось, что он будет посвящен столетию Республики Тува. В 2020 году Устуу-Хурээ не проводился из-за коронавирусных ограничений.

Событие было придумано в 1999 году, чтобы собрать средства на восстановление одного из самых древних и крупных буддийских монастырей Тувы Устуу-Хурээ. В 2008 году реконструкция началась.

Напомним, в этом году объявлено и о возобновлении фестиваля «МИР Сибири»: он состоится в Шушенском 9-11 июля. Организаторы заявили, что рассчитывают провести его «в офлайновом режиме». Заявки на участие принимаются до конца марта.

Медиагруппа «Прима» объявила о возвращении фестиваля «Зеленый», он пройдет 19-20 июня на острове Татышев.

 

Автор: Наталья Кобец
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