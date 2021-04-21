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Депутаты горсовета согласились наградить главу красноярского избиркома за заслуги

Депутаты горсовета согласились наградить главу красноярского избиркома за заслуги
Иллюстрация: 8 канал

Председателя Красноярской городской избирательной комиссии Анну Лисовскую готовы наградить знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени.

#НОВОСТИ

Эту инициативу с формулировкой «за большой личный вклад» депутаты поддержали в ходе очередной сессии.

Как отмечает пресс-служба горсовета, «Анна Георгиевна стояла у истоков формирования избирательной системы города. В 1996 году она была сначала секретарем, а затем председателем избирательной комиссии города. Всего под ее руководством проведено более 20 кампаний в органы местного самоуправления Красноярска».

По инициативе Лисовской также была создана Школа молодого избирателя, кроме того, под ее редакторством издаются сборники материалов об организации выборов.

Напомним, Лисовская возглавляет городскую избирательную комиссию с 2005 года и регулярно переизбирается ее председателем.

Отметим также, что партия ЛДПР отказалась признать итоги довыборов в горсовет Красноярска по одномандатному округу №2, заявив о многочисленных нарушениях в ходе процедуры. Избирком же заявил, что за всю избирательную кампанию в комиссию поступило семь жалоб на различные нарушения, а в том числе четыре – на действия одного из кандидатов и его доверенного лица. А в день выборов, 18 апреля, на участках работали в общей сложности 93 наблюдателя от разных партий. По результатам голосования победил единоросс Дмитрий Андреев.

 

Автор: Петр Савельев
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