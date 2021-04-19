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Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете

Стало известно, кто займет место Елены Курамшиной в горсовете
Иллюстрация: архив ДК

Довыборы в Городской совет Красноярска состоялись в минувшее воскресенье, 18 апреля. За право представлять жителей округа №2 (Ленинский район) боролись шесть претендентов.

#НОВОСТИ

Напомним, депутат Елена Курамшина скоропостижно скончалась 25 июня 2020 года. Согласно федеральному законодательству выборы необходимо провести в течение года. Депутаты не раз обсуждали возможные даты голосования, в итоге выборы были назначены на 18 апреля. За мандат боролись представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Зеленых» и один самовыдвиженец. Еще троим кандидатам было отказано в регистрации.

Как следует из данных ГАС «Выборы», из 39278 избирателей свои бюллетени до урн донесли 4566 человек, 86 бюллетеней были признаны недействительными. По результатам голосования кресло в горсовете займет единоросс Дмитрий Андреев, набравший 3117 голосов. Вторым стал представитель ЛДПР Андрей Ищенко (574 голосов), третьим – «справедливоросс» Андрей Прохоров (377 голосов). 119 избирателей решили, что их не удовлетворяет ни одна кандидатура, и проголосовали против всех.

Отметим, что ЛДПР уже успела заявить о нарушениях на выборах, а Красноярская городская избирательная комиссия – их опровергнуть.

 

Автор: Петр Савельев
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