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Довыборы в горсовет Красноярска пройдут 18 апреля

Довыборы в горсовет Красноярска пройдут 18 апреля
Иллюстрация: архив ДК

Жителям правобережья предстоит выбрать депутата от избирательного округа №2 (Ленинский район). Внеочередная сессия горсовета сегодня утвердила дату голосования.

#НОВОСТИ

Напомним, избранный в этом округе депутат Елена Курамшина скоропостижно скончалась 25 июня 2020 года. Согласно федеральному законодательству, в течение года должны после досрочного прекращения депутатских полномочий должны пройти довыборы. Как сообщает пресс-служба горсовета, депутаты не раз обсуждали этот вопрос, в том числе и даты возможные голосования. Предлагались различные варианты: апрель, июнь, сентябрь… Однако проведение дополнительных выборов в сентябре, в единый день голосования, впрямую нарушает положения закона. Перенос на июнь тоже не самое оптимальное решение: в это время школы, где обычно расположены избирательные участки, готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, кроме того у избирателей начинается сезон отпусков и поездок на дачу. Поэтому депутаты на внеочередной сессии большинством голосов определили, что голосование состоится 18 апреля. Это лучший вариант с точки зрения явки.

Красноярский городской Совет депутатов, как и любой другой, должен работать в полном составе. И сегодня нет никаких правовых оснований, чтобы не объявлять выборы по избирательному округу №2. У нас есть много обращений от граждан, проживающих на этой территории, Люди хотят, чтобы у них был именно свой депутат», - отметила председатель горсовета Наталия Филюрина.

 

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