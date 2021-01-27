Довыборы в горсовет Красноярска пройдут 18 апреля

Жителям правобережья предстоит выбрать депутата от избирательного округа №2 (Ленинский район). Внеочередная сессия горсовета сегодня утвердила дату голосования.

Напомним, избранный в этом округе депутат Елена Курамшина скоропостижно скончалась 25 июня 2020 года. Согласно федеральному законодательству, в течение года должны после досрочного прекращения депутатских полномочий должны пройти довыборы. Как сообщает пресс-служба горсовета, депутаты не раз обсуждали этот вопрос, в том числе и даты возможные голосования. Предлагались различные варианты: апрель, июнь, сентябрь… Однако проведение дополнительных выборов в сентябре, в единый день голосования, впрямую нарушает положения закона. Перенос на июнь тоже не самое оптимальное решение: в это время школы, где обычно расположены избирательные участки, готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, кроме того у избирателей начинается сезон отпусков и поездок на дачу. Поэтому депутаты на внеочередной сессии большинством голосов определили, что голосование состоится 18 апреля. Это лучший вариант с точки зрения явки.