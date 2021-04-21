Московский ресторан MØS даст ужин в Красноярске

Мероприятие пройдет в одном из заведений Bellini Group. Готовить будут из сибирских продуктов — такова сама идеология современной скандинавской кухни.

Ужин состоится в кулинарном пространстве (оно же ресторан) «Истории», сообщили в его Instagram.

Команду москвичей возглавит шеф-повар MØS Юрий Агузаров, который до него работал в проектах Blanc Cafe, Maxim Bar, Door 19, Pinch, а также стажировался в ресторанах Эстонии и Дании. Ассистировать ему буду студенты Института гастрономии СФУ.

В программе ужина семь курсов, составленных на основе местных продуктов — северной рыбы, хакасской баранины, оленины и т.п. Плюс, уникальное винное сопровождение.

Мероприятие назначено на 30 апреля 2021 года. Начало — в 18:30.

Стоимость участия — 7 000 рублей с гостя.