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Московский ресторан MØS даст ужин в Красноярске

Юрий Агузаров, шеф-повар MØS
Юрий Агузаров, шеф-повар MØS. Иллюстрация: instagram.com/mosnordic

Мероприятие пройдет в одном из заведений Bellini Group. Готовить будут из сибирских продуктов — такова сама идеология современной скандинавской кухни.

#НОВОСТИ
Ужин состоится в кулинарном пространстве (оно же ресторан) «Истории», сообщили в его Instagram.
 
Команду москвичей возглавит шеф-повар MØS Юрий Агузаров, который до него работал в проектах Blanc Cafe, Maxim Bar, Door 19, Pinch, а также стажировался в ресторанах Эстонии и Дании. Ассистировать ему буду студенты Института гастрономии СФУ.
 
В программе ужина семь курсов, составленных на основе местных продуктов — северной рыбы, хакасской баранины, оленины и т.п. Плюс, уникальное винное сопровождение.
 
Мероприятие назначено на 30 апреля 2021 года. Начало — в 18:30.
 
Стоимость участия — 7 000 рублей с гостя.
 
Напомним, что в феврале 2021 года в ресторане MØS давал ужин Роман Киселёв, за месяц до этого возглавивший кухню красноярского 0.75 Please.
Автор: Евгений Волошинский
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