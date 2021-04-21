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Красноярцы снова пошли за кредитками

Красноярцы снова пошли за кредитками
Иллюстрация: pixabay.com

Выдача кредитных карт в регионе показала одни из самых больших темпов прироста в России и Сибири — они почти в пять раз превосходят средние по стране.

#НОВОСТИ
За первый квартал 2021 года в Красноярском крае было выдано 66 839 кредитных карт, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй.
 
По количеству выданных кредиток край находится на 10 месте в России и на первом в Сибирском федеральном округе. Следом (в обоих списках) идут Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области.
 
По динамике же прироста Красноярский край в СФО уступает лишь Кемеровской области (+15,9%), а про России еще и Ставропольскому краю (+13,3%).
 
В целом же по стране в январе-марте 2021 года было выдано 2,64 млн новых кредитных карт, что на 2,5% больше, чем в эти же месяце годом ранее.
 
Красноярцы снова пошли за кредитками 1
 
Напомним, что по итогам первого квартала 2021 года Красноярский край находится в числе лидеров и по потребкредитованию. Хотя там позиции региона чуть менее высоки.
Автор: Евгений Волошинский
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