Красноярцы снова пошли за кредитками

Выдача кредитных карт в регионе показала одни из самых больших темпов прироста в России и Сибири — они почти в пять раз превосходят средние по стране.

За первый квартал 2021 года в Красноярском крае было выдано 66 839 кредитных карт, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных кредиток край находится на 10 месте в России и на первом в Сибирском федеральном округе. Следом (в обоих списках) идут Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области.

По динамике же прироста Красноярский край в СФО уступает лишь Кемеровской области (+15,9%), а про России еще и Ставропольскому краю (+13,3%).

В целом же по стране в январе-марте 2021 года было выдано 2,64 млн новых кредитных карт, что на 2,5% больше, чем в эти же месяце годом ранее.