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Красноярские «Светофоры» заработают в Санкт-Петербурге

Красноярские «Светофоры» заработают в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: malls.ru

Дискаунтер «Светофор» планирует открыть в Северной столице полтора десятка сетевых магазинов. О планах «Светофора» увеличить присутствие на рынке Спб сообщил региональный директор сети Игорь Ягупов.

#НОВОСТИ

На данный момент в Спб уже работают десять магазинов сети дискаунтера, в прошлом году их было всего четыре. На 2021 год запланировано еще 15 открытий.

«Темпы развития сети будут расти. Акцент в этом году будет сделан на Петербурге. Мы понимаем, что людской и экономический потенциал Северо-Запада сосредоточен именно здесь», — рассказывает Игорь Ягупов.

По информации «Фонтанки», «Светофор» рассматривает открытие в Петербурге мини-формата магазинов площадью около 600 кв. м.

Параллельно «Светофор» начал тестировать в Петербурге интернет-продажи. Доставка осуществляется в радиусе 5–7 км от магазина посредством таксомоторов.

Петербург долгое время был регионом, где у «Светофора» был один из самых низких темпов развития. Основная причина — более высокий уровень арендных ставок, чем в других регионах России.

«Светофор» развивается и в Ленинградской области, где сейчас работает 40 магазинов, девять из которых были открыты в 2020 году.

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Автор: Петр Савельев
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