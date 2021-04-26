Из Красноярска открыли полеты в Симферополь

Компания «Nordwind» открыла полеты по маршруту Красноярск — Симферополь. Расписание уже появилось на сайте красноярского аэропорта. Рейсы будет выполнять Boeing 737-800.

Из Красноярского аэропорта самолет Boeing 737-800 будет летать в Симферополь три раза в неделю — в понедельник, четверг и субботу. В обратном направлении полеты будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Однако с началом лета расписание полетов изменится — уже с 1 июня в столицу Крыма и обратно можно будет улететь в любой день.

По информации, указанной на сайте перевозчика, цена на билеты начинается от 9 460 рублей.

Отметим, что выполнять полеты в Симферополь летом также планирует авиакомпания «Аэрофлот».

Как ранее уже сообщал DK.RU, в аэропорту Красноярска начало действовать весенне-летнее расписание.

С 1 июня компания «Аэрофлот» будет летать в Краснодар, Сочи, Симферополь и Благовещенск. На юга можно будет улететь компаниями NordStar, Nordwind, Red Wings, «Алроса» и «Победа» — в Анапу, Геленджик, Краснодар, Симферополь и Сочи.