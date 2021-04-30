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Красноярск ожидают теплые пасмурные выходные

Красноярск ожидают теплые пасмурные выходные
Иллюстрация: au.ru

В предстоящие первомайские выходные в Красноярске будет тепло, но пасмурно. Возможны небольшие дожди, но днем потепление до +17 градусов.

#НОВОСТИ

Гидрометцентр России обновил прогноз погоды для Красноярска — синоптики обещают погоду пасмурную, дождливую, но по-весеннему теплую.

1 и 2 мая днем +12…14 оС, пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью +2 оС.

3 и 4 мая обещают днем +16…17 оС, пасмурно. Ночью +5 оС.

5 и 6 мая днем +10…13 оС. Ночью +2 оС.

7 мая прогнозируются рекордные на майских праздниках +19 оС днем, ночью похолодает до +5.

8 и 9 мая пасмурно, днем +12…13 оС, ночью +3…6 оС.

Напомним, что на прошлой неделе специалисты Гидрометцентра обещали красноярцам потепление до +27 оС, а после заявили о программном сбое.

 

Красноярск ожидают теплые пасмурные выходные 1
Foreca.ru

 

Автор: Петр Савельев
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